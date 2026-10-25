¿A qué hora llegan al Camp Nou los autobuses del Real Madrid y el Barcelona en el Clásico?

Los aficionados que residen o se han desplazado hasta Barcelona tendrán la oportunidad de disfrutar de ‘el Clásico’ desde la previa hasta el pitido final. La llegada de los autobuses es uno de los mejores momentos para mostrar el máximo apoyo posible antes de la entrada al Camp Nou, aunque algunos seguidores también intentan intimidar a sus rivales. Los horarios de ambos equipos ya están marcados por el protocolo oficial de la Liga.

El reglamento de la competición establece que, por norma televisiva y de organización, los autobuses de ambos equipos deben llegar al estadio 90 minutos antes de que comience el encuentro. Además, con el fin de evitar imprevistos por el tráfico, los equipos suelen salir con algo más de margen, entre 15 y 30 minutos antes.

La llegada de ambos autobuses ya está marcada según este protocolo. En el caso de el Clásico, el partido comienza a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). Por lo tanto, los vehículos oficiales de ambos equipos llegarán al Camp Nou entre las 19:00 y las 19:30 horas. Por norma general, el equipo visitante, en este caso el Real Madrid, suele llegar unos minutos antes al no tener que frenarse tanto con la afición.

¿Donde recibir a los autobuses en el Clásico?

El recibimiento de los aficionados tienen varios puntos estratégicos. Los aficionados del Barcelona, el principal punto de reunión es la Calle Arizala, donde los culés se reúnen de forma masiva, junto a la Avinguda de Madrid y la Travessera de les Corts. Por su parte, los blancos lo tendrán más difícil, ya que el autobús visitante suele acceder a un perímetro blindado por cuestiones de seguridad, a través de la Avinguda Doctor Gregorio Marañón o lla Avinguda Joan XXII.

Una historia en el autobús del Real Madrid aún se recuerda

El ambiente de la afición puede suponer un punto de inflexión para los jugadores. En unas declaraciones para COPE, Fernando Morientes reveló una anécdota en su llegada al Camp Nou. El ex futbolista explica que los aficionados culés les empezaron a lanzar objetos para romper los cristales del autobús. Fernando Hierro estalló al instante y trató de aprovechar la situación para animar a toda la plantilla.