Courtois, baja de última hora para el Clásico por gripe

El Real Madrid pierde a Courtois para el Clásico. El guardameta belga es baja de última hora por un proceso gripal y no estará disponible para el encuentro de esta noche ante el Barcelona en el Camp Nou, correspondiente a la décima jornada de Liga. Un contratiempo importante para José Mourinho, que afrontará una de las citas más exigentes de la temporada sin una de sus grandes garantías. Illia Voloshyn entra en la convocatoria para cubrir su ausencia.

«Es un bajón», aseguran en el Real Madrid, donde lamentan perder al belga a las puertas de un partido de esta dimensión. «Tiene un gripazo», añaden sobre el estado del guardameta. La enfermedad deja al conjunto blanco sin un futbolista acostumbrado a sostener al equipo en los momentos más delicados y cuya presencia transmite seguridad a toda la defensa.

La responsabilidad bajo los palos será para Andriy Lunin, que tendrá que responder en un escenario de máxima presión. El ucraniano cuenta con experiencia y ha demostrado que puede defender la portería madridista en grandes noches, pero el desafío exige concentración desde el primer minuto. Mourinho necesitará su mejor versión y un esfuerzo colectivo para limitar las ocasiones del Barcelona, proteger el área y evitar que el encuentro se convierta en un intercambio de golpes.

La ausencia de Courtois también obliga al Madrid a extremar el cuidado en el juego aéreo y en las acciones que dejen a sus defensores expuestos. Su capacidad para resolver situaciones de uno contra uno ha salvado al equipo en numerosas ocasiones y esta noche tocará reducir al máximo esas concesiones. Lunin da el paso al frente y Voloshyn completa la lista en un Clásico que empieza con un golpe para los planes de Mourinho.