La controvertida foto del padre de Lamine Yamal con Cucurella en el Balón de Oro: «Somos Mataró»

El padre de Lamine Yamal siempre ha destacado por su actitud en redes sociales, y no podía pasar inadvertido en la gala del Balón de Oro. Mounir Nasraoui apareció este lunes en Londres para acompañar a su hijo en la ceremonia y aprovechó la oportunidad para inmortalizar su encuentro con nada más y nada menos que Cucurella. Una imagen que no ha tardado en hacerse viral a raíz de cómo el lateral secó a Lamine en el Clásico.

Horas antes del Balón de Oro, el delantero había desaparecido en una noche tan importante como un partido contra el Real Madrid. Con muchos ojos puestos en él al ser el que tenía que liderar al Barcelona en el Camp Nou, Lamine Yamal se topó con un muro que no pudo superar. Cucurella le frenó en todo el partido en una masterclass defensiva que hizo que el extremo acabase frustrado al ver cómo se veía incapaz de ser la estrella del partido.

Aunque el silencio parecía seguro, su padre ha querido lucir una foto con Cucurella en la previa de la gala: «Somos Mataró», escribió en su perfil de Instagram con ambos posando en el interior del London Palladium mientras hacía tiempo para la ceremonia. Un gesto que el barcelonismo no ha entendido después de que en el Camp Nou se protestase la intensidad que tuvo el lateral con su hijo durante el Clásico.

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Lamine Yamal-Cucurella, un pique de hace tiempo

Aunque ambos ganaron juntos el Mundial con España, desde hace meses se había avisado mutuamente de su duelo que iban a tener en la Liga cuando Cucurella fichó por el Real Madrid: «Le dije que jugará de titular el primer Clásico, pero que en el segundo será suplente, porque me lo voy a comer», comentó Lamine. Sin embargo, ese discurso le acabó salpicando en su contra después de no ganar ni un duelo contra el lateral.