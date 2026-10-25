La afición del Barça enciende el Clásico con un tifo con el Real Madrid en llamas

El Clásico es uno de esos partidos que nunca pasa desapercibido. El Barcelona – Real Madrid comenzará este domingo a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Sin embargo, el encuentro ha comenzado mucho antes para los aficionados. Un sector de los seguidores culés ha mostrado un tifo por las calles de la Ciudad Condal, que muestra a un superhéroe del Barça quemando el escudo del conjunto blanco en una olla. La frase de la pancarta deja claro que no habrá calma en el Camp Nou: «Vuestro infierno es blaugrana».

El club catalán ha estado especialmente relacionado con este tipo de imágenes. El equipo denunció ante la UEFA el tifo que exhibieron los fans del PSG en su enfrentamiento en Champions, muy similar al que su propia afición ha mostrado hoy. La pancarta de el Parque de los Príncipes representaba a un hombre enmascarado con una motosierra que rompía el escudo del conjunto blaugrana.

📸☠️⚔️ Message des supporters du Barça sur un tifo représentant l’écusson du Real Madrid en flammes ! 🔥 « VOTRE ENFER EST BLAUGRANA » 💙❤️😮‍💨 https://t.co/xR0PfVD6KQ — Barcelone actualité (@Barceloneactual) October 25, 2026

La reacción del equipo no ha llegado por el momento, pero deberían mostrar su descontento con esta imagen, según su propia lógica. El Real Madrid tiene la oportunidad de arruinarle la fiesta a los de Hansi Flick, que llegan invictos en la Liga, aunque con una derrota en su último partido, precisamente contra el equipo francés.

El ambiente de un Clásico siempre es especial. Los culés quieren exprimir al máximo el factor local para ponerle presión a los de José Mourinho. El último resultado fue favorable, con un 2-0 a favor en un encuentro de liga. Sin embargo, en ese partido en el Camp Nou marcaron Marcus Rashford y Ferran Torres, que ya no están en el equipo.

Cánticos contra el Real Madrid en la previa

Los aficionados blaugranas están insultando a los de Chamartín. En la llegada del autobús se han escuchado cánticos como: «¡Puta Real Madrid, puta Real Madrid!». Además, el estadio quiere ser una olla a presión y se han centrado en poner nervioso a uno de los jugadores con más responsabilidades, Andrey Lunin. La grada ha pitado al guardameta cuando ha salido a calentar.