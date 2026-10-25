Un Barcelona bajo en defensas

El Barcelona ha llegado a este Clásico de Liga contra el Real Madrid, el primero de la temporada, bajo en defensas. Hansi Flick solamente tiene a cinco defensas del primer equipo sanos, y con uno de ellos no cuenta. Las bajas de Christensen, Eric García y Koundé dejan al entrenador alemán sin opciones. La defensa que encajó cuatro goles en el Parque de los Príncipes será la titular ante los de Mourinho.

Las lesiones han dejado a la defensa del Barcelona muy mermada antes de recibir al Real Madrid en el primer Clásico del curso. Christensen fue el primero en caer antes del parón tras ser titular en el primer tramo del curso, Eric García fue el segundo el pasado fin de semana contra el Betis y Koundé el último. El francés ha hecho todo lo posible para llegar a este partido, pero no se ha recuperado a tiempo de su esguince en el tobillo.

Con estas tres lesiones en la parcela defensiva, el Barcelona afrontó el partido de Champions contra el PSG con cinco defensas sanos del primer equipo. Pasará lo mismo en el Clásico contra el Real Madrid. Uno de ellos es Balde, con el que cuenta muy poco Hansi Flick. Jugó los últimos minutos en París, entrando por Espart, y recibió dos goles más. Llevaba desde el 16 de septiembre sin tener minutos (no ha tenido más en toda la temporada).

Por lo tanto, Hansi Flick solamente tiene cuatro defensas para afrontar este Clásico ante el Real Madrid. Uno de ellos, Xavi Espart, ha sido la gran aparición del curso, jugando como lateral y desplegando un fútbol tremendo. El otro lateral es Cancelo. La pareja de centrales sana del Barça está formada por Cubarsí y Gerard Martín.

Cualquier posible inconveniente con alguno de estos defensas y el problema para Flick sería tremendo. En ese caso, con tan pocos efectivos, tendría que inventar alguna posición. En los laterales está la opción Balde. En el centro de la defensa, el canterano Campos estará en el banquillo. También De Jong o Rodri podrían ejercer como centrales.