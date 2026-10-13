Una visita de lujo: Luka Modric presencia el Olimpia Milan-Real Madrid en la Euroliga

Este martes, el Real Madrid de baloncesto tuvo una visita de lujo para su partido de la jornada 5 de la Euroliga. Luka Modric, legendario ex futbolista del equipo blanco, se pasó por el Unipol Arena de Milán, donde reside desde el año pasado, para ver a pie de pista el encuentro entre el Olimpia y el conjunto madridista.

Modric militó 13 temporadas en el Real Madrid y, tras ganarlo todo, el siguiente paso en su carrera, ya con 41 años, ha sido el AC Milan. El croata continúa jugando al máximo nivel y ha aprovechado la ocasión para ver al equipo de baloncesto del club de su vida.

La fecha le venía bien, ya que este miércoles el Milan viajará a Viena (Austria), donde jugará su encuentro de Europa League contra el Salzburgo. Una de las pasiones de Modric es el baloncesto, algo que ha vuelto a demostrarse con su visita al pabellón milanés.

En agosto de 2023, con motivo de la visita de los Dallas Mavericks de Luka Doncic al Palacio, Modric desafió al esloveno: «Antes de enfrentarnos al Madrid, Modric quiere saberlo… ¿Estás preparado para el desafío, Doncic?». Tres años después, el croata vuelve a una cancha de basket para ver a sus dos equipos enfrentados.