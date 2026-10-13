Las opciones de Pedro Martínez para la vacante de Deck

La lesión de Gaby Deck ha originado el primer rompecabezas para Pedro Martínez desde su llegada al Real Madrid. El entrenador catalán heredó una sóla baja de larga duración de la pasada temporada, la de Usman Garuba, y en el primer mes y medio de competición (contando los amistosos de pretemporada) no había tenido que afrontar contratiempos de este tipo. El club confeccionó una plantilla amplia con el objetivo de que el ex del Valencia contase con varias alternativas cuando apareciesen las lesiones. Ahora es su turno: ¿cómo puede subsanar la ausencia del argentino?

Pedro Martínez dispone de 15 jugadores sanos, pero sólo tres de ellos son aleros: Timothé Luwawu-Cabarrot, Alberto Abalde y Gabriele Procida. Este trío ya garantiza una rotación seria para competir en Europa en el puesto de ‘3’, aunque en las últimas temporadas el español ha venido ejerciendo más en el de escolta debido a la pérdida de protagonismo de Sergio Llull y, sobre todo, a que el Real Madrid no atinaba con el perfil de ‘2’ tirador (jugó mucho más que David Krämer en la 2025-26 y rotó con Dzanan Musa en la 2024-25). Al gallego también le avala su condición de cupo.

Sin embargo, Pedro Martínez va a tener que volver a situarle en el rol de alero, teniendo en cuenta que el Real Madrid fichó a Nick Smith Jr. con el objetivo de que se convierta tarde o temprano en su escolta titular. Y su rol en el equipo es más fuerte en cada partido. Esto resta minutos a Abalde en el ‘2’, además de al propio Llull y a Max Shulga, la otra alternativa, y le desplaza de nuevo al ‘3’, donde rotará con Luwawu-Cabarrot, el de más nivel, y Procida.

El club, y parece que también su entrenador, apuestan porque el italiano dé por fin el salto de rendimiento que se espera en el equipo blanco. En el inicio de su segunda temporada, Procida estaba pasando desapercibido, sin apenas minutos ni siquiera en Liga, al igual que en la anterior con Sergio Scariolo en el banquillo, pero con la vacante de Deck, podría subir de categoría definitivamente en el Real Madrid.

No sólo en ACB, donde ya ha demostrado que sí es una opción para ganar partidos, como el del pasado domingo frente al Manresa (anotó 15 puntos y obtuvo 13 de valoración), sino también en la Euroliga. Este martes, tendrá su primera oportunidad en Milán, muy cerca de donde nació, Como, contra el Olimpia.

El Real Madrid no descuida el mercado

Para que estos tres efectivos convivan en la misma posición, Pedro Martínez también necesitará repetir un recurso que viene utilizando en los últimos encuentros: desplazar a Théo Maledon al puesto de escolta. Con Facu Campazzo y Andrés Feliz en la base, la facilidad del francés para ver canasta hace que combine bien con Nick Smith, tanto juntos en cancha como cuando es él quien asume los tiros del estadounidense.

Esto, como decimos, excluye a Abalde en la mayoría de ocasiones y genera riqueza en la posición de alero, donde también existe la opción de retrasar a Chuma Okeke, pues Pedro Martínez dispone de otros dos ala-pívots que, además, están rindiendo a un nivel alto en sus primeras semanas con la camiseta blanca: Mikael Jantunen y Jaime Pradilla.

Todas estas variantes no retiran al Real Madrid del mercado, como ocurre en el resto de potencias de Europa. El club está pendiente por si se presenta algún nombre que sea asequible y, sobre todo, que mejore lo que hay. La duración de la lesión de Deck así lo exige, ya que, tras pasar por quirófano, en cuatro o cinco meses pueden sucederse más problemas físicos en esa posición. Algo que ya comprobó el equipo blanco el pasado mes de mayo, en el que se le lesionaron los tres pívots de golpe: Edy Tavares, Alex Len y Garuba.