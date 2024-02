Xavi: «No jugamos para cerrar bocas»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de ida de octavos de final de la Champions League del Barcelona contra el Nápoles. El técnico de Terrasa se la juega en esta eliminatoria ya que de no superarla su etapa en el Barça se podría acabar antes de lo previsto. Los azulgrana llegan a este encuentro después de ganar al Celta con un gol de Lewandowski de penalti en el 97; mientras que su rival acaba de destituir a su entrenador y ha anunciado a Calzona como sustituto 48 horas antes del encuentro.

Sobre la eliminatoria contra el Nápoles, el técnico señaló: «El escenario para nosotros supone esperanza, ilusión, motivación para pasar a cuartos. Creo que es la competición más grande a nivel de clubes. Es ele escenario ideal y perfecto para demostrar lo que sabemos y lo que hemos trabajado. El Nápoles ha cambiado el entrenador de forma sorprendente, pero es un entrenador que conoce la casa. Sus motivos tendrán. Para nosotros no es fácil porque no sabremos qué nos deparará el partido con el cambio de entrenador. Estamos delante del campeón del Scudetto. Destacar su delanteros, son jugadores de primer nivel».

Respecto a si el Barcelona es favorito por la situación que atraviesa el rival, Xavi dijo que la eliminatoria «está al 50%. Somos equipos que de alguna manera venimos de ganar la liga. No está siendo la mejor temporada del Nápoles, la nuestra está siendo irregular pero tenemos que demostrar regularidad mañana. Es momento de hablar en el campo, de mostrar la mejor cara, sobre todo, en el campo».

Sobre si esta es una gran oportunidad para algunos jugadores, Xavi aseguró: «Para Lewandowski, para Frenkie, para Pedri… es un escenario perfecto para demostrar tu talento tú personalidad… Para mí también como entrenador. Robert es un líder, ha vuelto a demostrar lo que es».

En cuanto a la forma de jugar del Nápoles por el cambio de entrenador, el técnico explicó: «Mañana veremos qué dibujo táctico utiliza. Nos cambia poquito, la verdad. Estamos mirando también de qué manera puede jugar. El dibujo es importante pero no lo más importante. Tener el dominio del partido es fundamental, más allá del equipo y del entrenador contrario».

Xavi defiende la rajada de De Jong

Sobre las palabras de De Jong, Xavi comentó: «Entiendo perfectamente a De Jong. Cualquier futbolista y persona que está en el Barça siente injusticia porque muchas veces se explican mentiras. Para mí es fundamental, pero ya depende del club. Con nosotros ha estado muy feliz y es capital para mi esquema».

Al ser preguntado si es un partido ideal para cerrar bocas, explicó: «No jugamos para cerrar bocas, jugamos para la afición, para nosotros y para el prestigio. Es Champions. El foco no es la crítica ni la injusticia. Mañana es un escenario magnífico para disfrutar y, sobre todo, competir».

«La hora de la verdad también era el Oporto, si pasamos diréis que es el de cuartos… el objetivo es pasar. La asignatura pendiente del club es la Champions en los últimos años y ojalá podamos competir bien aquí y en Montjuic», espetó Xavi sobre si es la hora de la verdad para el Barcelona.

Es la primera eliminatoria de Champions tras comunicar que se va, pero Xavi recalcó que no siente más presión: «Lo viviré igual que si no hubiera anunciado nada. Es el Barça, estoy muy motivado, no cambia nada. A prepararlo de la mejor manera para que los jugadores puedan dar el máximo mañana. La presión es la misma, la de estar en el Barça».

Problemas defensivos del Barça y atacantes rápidos: «Es un rival fuerte a nivel ofensivo, sobre todo con los tres puntas. Para nosotros es fundamental defender bien, las vigilancias, que no nos generen contras. Veremos si somos capaces de defender bien porque tienen jugadores que pueden marcar diferencias».

«Debemos de ser más cautos e inteligentes y preparar el partido de la mejor manera posible sabiendo que quedan 90 minutos más en Montjuic. Iremos a atacar, defender de la mejor manera con pelota. Pero seguiremos con nuestra identidad. Será un partido complicado», afirmó sobre el planteamiento.

Sobre cómo está la plantilla mentalmente: «El objetivo es no pensar más allá. El objetivo principal es estar en cuartos. Creo que el equipo se ha unido más después de anunciar mi decisión. La reacción ha sido muy buena, del Presidente, de Deco… Se han puesto el mono de trabajo, están dando más de sí y contento de como están trabajando».

Sobre las críticas a De Jong: «Nosotros no culpamos a la prensa de los resultados. No es nuestra excusa. Pero a veces sientes injusticias porque se cuentan cosas que no son verdad. Pero no es excusa. Tenemos que jugar mejor y competir mejor y eso De Jong lo habrá dicho porque es una persona muy honesta. A mi me ha pasado como futbolista y entrenador. Él entiende que hay crítica deportiva pero hay otras cosas en las que se es injusto. No culpamos a la prensa de que no jugamos bien y de que no hay los resultados esperados».

«La eliminatoria va a estar muy igualada. Vamos a competirlo. Pienso que va a estar al 50%. Hay que demostrarlo en el terreno de juego», dijo. Por último, sobre si firma el empate, aseguró: «Nosotros siempre salimos a ganar, somos el Barça. Empatar no es un buen resultado, a mí me han criado así, y saldremos a ganar. Pero hemos de tener en cuenta que hay un partido en casa de vuelta».