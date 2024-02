Tremenda rajada de De Jong: «Habláis de mi contrato, mi salario… mucho humo y mentira»

Frenkie de Jong se ha quedado a gusto en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de final de la Champions League, donde se medirán al Nápoles. El mediocentro se ha pronunciado sobre su situación, su renovación y ha querido atacar a las informaciones que se dan en los medios catalanes, provenientes, en su mayoría, del club: «Estáis hablando mucho de mi contrato, situación, salario… es mucho humo y mentira».

«Que estoy cobrando como 40 (millones) y tal… es muy lejos de la realidad. No voy a decir cifras. Se han inventado una historia que no es verdad. Estoy muy feliz en el Barça, es el club de mis sueños y espero seguir muchos años jugando aquí», ha sentenciado. Cabe recordar que, en su momento, el futbolista difirió su salario, por lo que esta temporada estaría percibiendo también cantidades atrasadas que lo elevarían a cerca de 20 millones netos.

Sobre su situación y las informaciones que se dan acerca de su futuro, el neerlandés ha sido claro: «La verdad es que últimamente estoy evitando. Estoy cabreado con lo que escribe la prensa en general, se dicen muchas cosas que no son verdad. No lo puedo entender. Van diciendo cosas que no son verdad. No sé cómo no os da vergüenza decirlo».

También se ha referido a la posibilidad de que esas informaciones salgan directamente del club: «No lo puedo decir porque no lo sé. Espero que no. Sé que muchas cosas se inventan porque escribís cosas que no son verdad. Lo estáis haciendo en general con muchos jugadores y entrenadores. No tengo la sensación de que vayáis a cambiar, pero deberíais porque no podéis escribir cosas que no son verdad».

Frenkie de Jong habla del Nápoles

«Considero al club, a mis compañeros, a la gente del día a día, el staff… y estoy de maravilla. De 10. Lo estoy disfrutando mucho. Si alguien opina que yo juego mal en la prensa, eso da igual, porque cada uno puede tener su opinión, pero las mentiras… lo tenéis que cambiar», ha destacado sobre la posibilidad de poder quedarse en el club más allá de 2025, cuando finaliza su vinculación.

Sobre el partido, De Jong ha valorado el momento en el que llega el rival, que atraviesa un mal momento y acaba de cambiar su entrenador. El conjunto partenopeo se estrenará en el Diego Armando Maradona con Calzona en el banquillo, en lugar de Mazzarri, que fue despedido el lunes. «Son los campeones de la Serie A, tienen mucha calidad. Ya son un par de años que no estamos en esta fase. Estamos con mucha ilusión», ha reflejado el mediocentro.

Por último, el holandés ha finalizado su conferencia hablando sobre una de las estrellas del Nápoles. Del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, De Jong ha destacado que tiene «un gran nivel» y que «marca muchas diferencias». «Es un jugador a tener en cuenta para mañana. Preparamos bien todos los partidos, son partidos especiales. El míster nos enseña todo sobre el contrario, lo estamos haciendo y veremos mañana si sale bien», ha desvelado.