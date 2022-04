Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de Liga que mide este domingo a Levante y Barcelona en el Estadio Ciudad de Valencia (domingo 10, 21:00 horas), en duelo correspondiente a la jornada 31 del campeonato. El técnico azulgrana hizo autocrítica sobre el partido ante el Eintracht y advirtió de la importancia de sacar un buen resultado ante el Levante, que se la juega en Liga. También habló del estado de la plantilla y de los posibles fichajes en verano.

Levante

«Como mínimo son igual de peligrosos, el Levante se está jugando la vida, contra un rival grande como nosotros, podemos imaginar la motivación extra que tienen. En casa han conseguido siete de nueve puntos posibles, han ganado en el Metropolitano, al Villarreal, es un rival complicado. Para nosotros es otra final, vuelve la Liga. Necesitamos los tres puntos, mañana será un partido complicado, con un rival difícil para nosotros».

Piqué

«No tiene una lesión en sí, son molestias. Está haciendo un esfuerzo titánico porque tiene molestias desde hace dos meses y está jugando como puede. Está teniendo un rendimiento muy alto porque no se sentía bien. Es baja para mañana, luego veremos. No es una lesión, es desgaste. Es digno de elogio, esperemos que pueda estar la próxima semana».

Sergi Roberto

«La dirección deportiva y el presidente saben mi opinión. Tienen que hablar con el club y ponerse de acuerdo con las dos partes. La semana que viene podría empezar a hacer trabajo con el grupo. La situación contractual depende de él y del club».

Dembélé

«Desde noviembre hacia aquí, he visto que es profesional, comprometido, con capacidad de marcar la diferencia tremenda. Pocos hay con este nivel de uno contra uno, capaz de salir por la derecha, por la izquierda, que se cuida, jugador querido en la plantilla, positivo. No tengo ninguna queja con Ousmane, todo lo contrario».

Eintracht

«No estuvimos bien, no estuvimos finos, perdimos muchos balones, no estuvimos bien en atacar espacios, no finalizamos jugadas… Nos faltaron muchas cosas y aún así sacamos un buen resultado. Luego está el tema del estado del campo… pero eso son cuestiones extradeportivas. Ante el Levante tenemos que ser más finos con el balón, ser más pulcros, tenemos que ser más autocríticos para ir mejorando, no hicimos un buen partido en Frankfurt».

Fichajes

«Tenemos la situación económica que tenemos, no estamos para florituras. Tanto el presidente como Mateu y Jordi saben mis prioridades, a partir de ahí saben lo que podemos hacer, tenemos que ser muy prudentes y cautos porque la situación económica es la que es».

Dest y Memphis

«Los dos están muy cerca, intentaremos que estén para el jueves. Lo que no queremos es que recaigan de esa lesión. Están entrenando aparte, luego las sensaciones dirán. Vamos a ver, esperamos ir recuperando para el siguiente jueves».

Estado de la plantilla

«Físicamente estamos muy bien, no es el problema físico, el otro día fue futbolístico. Perdimos balones que activaron al Eintracht. También hicimos pocas faltas tácticas porque teníamos mucho jugador apercibido. Sufrimos más de lo que normalmente sufrimos en defensa, por errores nuestros, tenemos que ser autocríticos. Físicamente estamos muy bien, incluso podíamos haber hecho el segundo gol al final».

Haaland

«Vamos a ver, complicada está la situación económica y vamos a ver cómo lo hacemos. A Dani (Alves) lo perdono todo, cualquier cosa que diga es un fenómeno. Con Dani es difícil escoger un titular ¿no? (Risas) Es un fenómeno. Vamos a ver, la situación no es fácil, sobre todo financiera»

Busquets

«Busquets, con permiso de Casemiro, que es otro perfil, es el mejor pivote defensivo con diferencia. Todo lo que hace es extraordinario y aún así ha sido de los más criticados en el club. Lo que nos da Busquets no lo da nadie más. Tiene cuerda para rato. Cuando somos un bloque, Busi no sufre y luego con balón es excelso. Encontrar un sustituto no será nada fácil. Tenemos a Frenkie y Nico que pueden jugar ahí. Para mí, Busquets es fundamental».

Ansu Fati

«Todos los jugadores lesionados requieren cariño y atención. Él es un jugador diferencial Me he quedado viéndole entrenar y he quedado impresionado. Necesita algún entreno más. Tiene muy buenas sensaciones, espero que más pronto que tarde pueda volver al grupo y a la lista de convocados».

Generar ambiente

«La manera de generar el grupo de Luis Aragonés a mí me marcó la vida. Para mí fue un máster. Después, Guardiola, Van Gaal, Del Bosque, pero la gestión de grupo de Aragonés para mí era top».

Jordi Alba

«Es una bestia competitiva un animal físico. Para mí está poco valorado. Es extraordinario lo que nos da. Para mí es un espectáculo y está bien. Tiene sustitutos, no naturales, como Mingueza o Dest. No son naturales, pero pueden darle descanso. Es el momento de pedirle un esfuerzo al equipo. Quedan cuatro o cinco semanas. Nos jugamos mucho».

«Nos encontraremos un rival extramotivado, es un campo muy difícil. Han ganado los últimos siete de nueve puntos, es un equipo que sabe competir. NO es normal ver al Levante en esta situación por los jugadores que tienen, por cómo juegan. Intentamos transmitirle esta información a los jugadores para que sepan que mañana tendremos dificultades».

Eric García debe liderar

«De él depende, estoy muy contento personalmente con Eric. Gana duelos, tiene liderazgo, para mi entrenar a Eric es muy fácil. Está metido los 90 minutos como el que más, ya lidera la línea defensiva. Sí, sí, central para muchos años para el Barça, sin ninguna duda».

Pedri

«Depende de quien juegue, de si un central salta o no. El otro día fue difícil encontrarlo porque el Eintracht jugó muy bien, tuvimos que hacer un control más, lo que lo hace todo más lento. No estuvimos finos, no atacamos bien, Depende de con quién juegue y de el contrario, depende del partido, no hay un perfil concreto».

Dembélé

«Al final regatea y da el pase de gol, yo lo veo muy feliz, capaz de marcar diferencias, no tanto en goles pero sí en asistencias. Cualidades tiene todas las del mundo, lo veo muy contento, es pieza fundamental en el equipo».

Adama

«También veremos lo que podemos hacer en el mercado, lo analizaremos a final de temporada. Adama hizo un buen partido, se fue dos veces, centró, no encontramos rematador. Su trabajo lo hizo, hizo un gran partido, es una baza importante para nosotros».

Gavi

«Soy optimista, creo que el jugador tiene ganas de quedarse, y al final depende del club y del jugador y de su representante. Creo que su intención es quedarse, así que hay que llegar a un acuerdo. Se merece quedarse y que le tengamos en cuenta».