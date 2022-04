Joaquín Sánchez celebra su último baile en la final de la Copa del Rey… o no. Después de confirmar se retirada el pasado noviembre en El Hormiguero, en las últimas semanas se ha abierto una puerta a la continuidad un año más del futbolista que cumplirá 41 años el próximo 21 de julio. La leyenda bética busca levantar su tercera Copa del Rey con el equipo de su vida como ya hizo en el último título verdiblanco el pasado año 2005. También sabe lo que es ganar una con el Valencia, en 2008.

«Con 40 años no es que vea el momento, es que ya no juego, aquí ya sobro, Pablo». La ilusión la mantiene, aunque parece que no es suficiente: Cuando entrenas demasiado bien, es que juegas poco». Con estas palabras Joaquín anunció su retirada el pasado 17 de noviembre de 2021 en su visita a El Hormiguero. El futbolista andaluz confirmó una noticia esperada vista una edad que no suele permitir desmanes a los futbolistas. Pero con Joaquín es otra cosa.

Por ello Pellegrini, hombre con el que ha vivido una segunda juventud como futbolista, abrió la puerta a una posible renovación a final de temporada. El entrenador chileno le mimó en rueda de prensa y emplazó a tomar una decisión a final de temporada. «Lo que suceda a final de temporada ya lo analizaremos, es prematuro. Joaquín es muy importante con nosotros, y lo demuestra que ha jugado de inicio en todos los partidos de la Liga Europa. Tiene cuarenta años, por más que quiera fisiológicamente el organismo le indica otra cosa. Está entero, es importante para nosotros, y a final de año se analizará», afirmó Pellegrini.

Así que lo que pase en esta final de Copa del Rey puede ser definitivo para la gran decisión de un Joaquín Sánchez que quiere volver a hacer historia con el Betis como hace ya 17 años. La leyenda bética es el único superviviente del Betis de Lorenzo Serra Ferrer que levantó al cielo de Madrid la segunda Copa de la historia de la entidad verdiblanca en el año 2005. De eso han pasado 17 años e incluso el extremo llegó a ganar el torneo del KO con el Valencia en 2008 también en el Vicente Calderón.

La Copa en la boda de Joaquín

La Copa del Rey conquistada en 2005 siempre será recordada por estar presente en la boda de Joaquín. El carismático Ruiz de Lopera, presidente de aquella época de vino y rosas para el Betis, fue uno de los invitados a la ceremonia y llevó el trofeo para que presidiera el enlace matrimonial de Joaquín con la que sigue siendo su mujer. 17 años después se puede repetir la historia.

El momento más importante de su carrera

Joaquín dejó claro en la rueda de prensa previa a la final de Copa del Rey que en está viviendo su momento más importante como futbolista y que no ha tomado la decisión sobre la retirada. Es más, la leyenda bética también dejó claro que lo que suceda en el partido no influirá en su decisión.

«No he pensado más allá que en el día de mañana. Intento vivir el momento, disfrutar, la Copa del Rey para nosotros ha sido un amor muy especial, quiero disfrutar la final al máximo, pase lo que pase, sobre mi carrera ya decidiré más adelante», afirmó Joaquín en una rueda de prensa que podría ser de las últimas de su carrera.