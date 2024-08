Tremendo enganchón entre los comentaristas Ernest Riveras y Nico Abad: «Eres mala persona»

Ernest Riveras y Nico Abad son dos de las voces más reconocidas en nuestro país en lo que se refiere al motociclismo. Ambos han narrado y comentado MotoGP en diferentes etapas, pero lo que pocos esperaban es que se enzararan como lo han hecho en las redes sociales, un cruce de declaraciones que está dando mucho que hablar entre los aficionados al motor.

«El mes que viene cumplo 60 años y en marzo cumplí 38 en el periodismo…. por lo que ya no estoy en modo polémicas, no me apetecen. Estoy al margen de ellas», así empezó Ernest Riveras, «con las gafas azules de la paz», un directo de Instagram que utilizaba para responder a unas palabras de Nico Abad en Twitch que no le gustaron nada. Ernest Riveras quiso destacar que tras dejar de comentar el Mundial «no habéis visto ninguna entrevista mía para hablar de MotoGP. Ya no estoy esto. Ahora mismo hay otro equipo y otros narradores. Y ahora no tengo que decir nada que pueda ser analizado. Estoy al margen de MotoGP».

«Aprovecho para decir que dejé de comentar MotoGP porque tenía trabajo y no proyecto. Tuve la oportunida de volver a Televisión Española, en donde tengo proyecto (Juegos Olímpicos, Vuelta a España o Copa América). Yo estaba al margen de todo lo que era MotoGP y una persona me ha metido aquí y ha sacado mi nombre sin venir a cuento. Esa persona es Nico Abad e intentaré no nombrarle mucho», dice.

«Esa persona criticó mi manera de comentar… y yo no soy un ofendidito. Tiene todo el derecho de decir que no le gusta mi manera de comentar. Me la trae al pairo lo que piense esta persona de mi manera de comentar. Yo nunca me he expresado sobre su manera de comentar… y podría», cuenta Ernest Riveras, visiblemente molesto con Nico Abad, al que dejó algún dardo: «Mi manera de comentar nunca ha sido trendring topic por algo malo y él lo ha sido permanentemente. Y esto sí es un dato, y no los que dicen que yo uso en las transmisiones».

Todo viene a raíz de una charla en Twitch entre Nico Abad y Mela Chércoles sobre Ernest Riveras. «No me gusta esa narración de datos, me parece irrelevante»; «Siempre a la defensiva Ernest Riveras»; «No es amigo… no hemos coincidido nunca»; «A Ernest Riveras me lo encontré en un aeropuerto y el tío estaba estudiando… los tiempos, lo pilotos…»; «En mis clases de periodismo me han dicho… «Hemos estado con Ernest Riveras». Entonces digo… ‘cuidado, que voy a deciros cosas», y fue esta última frase la que más enfadó a Riveras, que define a Nico Abad como «mala persona y mal compañero».

«Ha quedado claro que no había nada entre nosotros. Ha quedado claro que él me ha arrastrado a este barro y ha quedado claro que es un mal compañero. Estoy aquí para contestar por una cosa muy seria que dijo… Le dijo a Mela Chércoles que cuando sus alumnos dicen que Ernest Riveras ha dicho algo… ¡cuidado! Mira chico, aquí has metido la pata… Si quieren reducir al ridículo mi manera de comentar me parece fantástico. Lo que no te voy a permitir Nico Abad, es que pongas en duda lo que yo pueda enseñarles a los periodistas del futuro. La próxima vez que quieras hacerlo piénsatelo», le avisa.

«El método que he desarrollado después de casi 40 años de comentar es muy serio, está muy preparado. Yo nunca me he metido contigo y no lo voy a hacer más. Y no lo hagas tú más. No soy tonto. Sé que tú vives de esto y le vas a sacar mucho rédito a esto. Y a mí me da igual. Ya está. Esto para mí se ha terminado. Tú me metiste. Tú me has arrastrado a la arena. Yo he contestado. Para mí punto final. Si vuelves a hablar de mí, de mi manera de narrar, de que no te gustan mis gafas, de que soy calvo o lo que sea… me da igual. No voy a entrar. Sólo te digo que si vuelves a cuestionar mi valor como profesional haré dos cosas. Una… lo pondré en conocimiento del comité deontológico del colegio de periodistas. Y dos… este vídeo no será tan amable, no será tan educado y será con las gafas rojas desde el principio», finaliza.