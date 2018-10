La ITF pelotea a Piqué: “Le dará glamour a la Copa Davis”

La Federación Internacional de Tenis (ITF) quiere convertir la Copa Davis en un evento por el que la gente “pague una entrada”, fijándose en el ejemplo de la Ryder Cup, y además confía en el trabajo de Gerard Piqué, una persona con “visión de las cosas” al que “le encanta el tenis” y cuya figura “dará glamour” al nuevo formato que entrará en liza en 2019.

“Queremos que sea un evento masivo. Es diferente al ‘Grand Slam’ porque son equipos nacionales, pero esa es la intención, que sea un evento por el que la gente pague una entrada para verlo”, confesó el director de Operaciones de la Federación Internacional de Tenis (ITF), Kelly Fairweather en una entrevista a Reuters.

Y para conseguir esto, el papel de Gerard Piqué al frente de Kosmos, el grupo inversor que inyectará más de dos millones y medio de euros a la Copa Davis en los próximos 25 años y que es el propulsor de esta idea, será fundamental. “Es muy elocuente y tiene visión de las cosas. No solo es un futbolista, es injusto describirle así. Le encanta el deporte, le encanta el tenis y quiere crear algo realmente especial. Le aplaudo por eso y además le suma ‘glamour'”, añadió.

El nuevo torneo, con 118 años de historia, se convertirá en un evento de una semana para terminar la temporada y las dos primeras ediciones tendrán lugar en Madrid en 2019 y 2020. Y el modelo que tienen “en mente” es asemejarse a la Ryder Cup. “Miren de dónde ha venido hasta lo que es en la actualidad, hay un frenesí real al respecto, es asombroso, ese es el objetivo que tenemos”, admitió.

“Nuestro objetivo conjunto es hacer un evento de entretenimiento deportivo. El ambiente en la Copa Davis es completamente diferente al ‘Grand Slam’. Es ruidoso y ese tipo de orgullo nacional es el que realmente queremos alentar. Queremos que sea ese tipo de evento donde el público viene por la experiencia completa“, afirmó la ITF que quiere revolucionar la competición entres selecciones.

Pero la renovada competición ha causado distintas opiniones dentro del tenis, ya que algunos como Federer piensan que es “extraño que alguien que no se dedica al tenis se entrometa en el deporte” y se rompa la tradición de la antigua versión del torneo.

“Ahora, no sabes donde será la final dos meses antes de disputarla, y eso, desde el punto de vista de las entradas, el marketing y la planificación de jugadores, no es lo mejor. Con el nuevo torneo en febrero sabremos quién jugará. Los fans del rugby irán a Japón para la Copa del Mundo, ¿por qué la gente no va a venir a Madrid para ver a los mejores equipos nacionales de tenis?”, aclaró el directivo de la ITF al respecto.

Uno de los principales problemas de la Copa Davis durante mucho tiempo ha sido la falta de participación de los nombres más importantes del tenis, y eso es algo que se quiere arreglar. Pero, además de Federer, Novak Djokovic y Alexander Zverev ya han criticado el nuevo formato por disputarse al final de un largo calendario, cuando la mayoría de los jugadores ya están descansando.

Sin embargo, el tenista español Rafael Nadal ha dado su apoyo a la competición, y Fairweather cree que el evento puede ser un éxito sin que todos los grandes jugadores secunden a Piqué. “Nunca va a complacer a todos. Si tiene a los mejores 18 equipos jugando, estamos convencidos de que el colectivo es más grande que el individual”, manifestó.