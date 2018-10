Gerard Piqué presentó en Madrid la nueva Copa Davis: "Esperemos que sea una competición única para todos" "He hablado con el entorno de Federer y no me han cerrado la puerta", explicó

Gerard Piqué estuvo presente en Madrid en la presentación de la nueva Copa Davis, en representación del Grupo Kosmos, del que es presidente. El jugador del Fútbol Club Barcelona analizó la competición, considerando un cambio histórico el tomado por la empresa de la que es máximo mandatario.

“Tuve un sueño hace bastante tiempo, que era crear un evento único en el mundo del tenis, en el que los jugadores pudieran representar a sus naciones. Creímos que ir de la mano de la ITF era la mejor solución. Tuvimos mucho trabajo y el día 16 se vivió un momento histórico en el tenis que fue el cambio de formato en la Copa Davis, una competición de 118 años de historia”, afirmó Piqué sobre la idea y el proceso de aprobación del cambio.

Piqué tuvo palabras de agradecimiento para la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, por ayudar a la organización de la Copa Davis en la capital española. “Agradecer a la Comunidad, al Ayuntamiento y a Ifema, que desde el primer momento nos han apoyado. Madrid es una ciudad conocida a nivel mundial, con unas infraestructuras como la Caja Mágica, que puede albergar una competición única y espero que sea una semana mágica para esta ciudad, creemos que va a haber muchos aficionados que van a venir de sus países a defender a sus naciones. Esperemos que sea una competición única para todos”.

“Es una competición por equipos que representan a sus naciones. El cuadro perfecto para que acudan todos los tops no se puede dar. Queremos centrarnos en los equipos y de ahí hemos partido con las wildcards. Si la Davis Cup lleva 118 de historia es porque los jugadores no han sido tan importantes”.

“Creemos que noviembre es una buena fecha, hemos estado trabajando más de un año. Sabemos lo complejo del mundo del tenis, está la ATP, la ITF, los jugadores… Aún estamos en negociaciones para hacer un único evento en el que ATP e ITF puedan hacer esta competición. Mientras, tenemos que arrancar y lo hacemos en una semana que creemos que no molestamos a nadie y que los jugadores se van a involucrar. Nosotros estamos como Kosmos Tennis para ayudar a la ITF a organizar un evento único en el mundo del tenis”.

“He hablado mayoritariamente con todos los jugadores. Rafa es muy positivo con respecto al evento. Mi viaje en China no es por sus declaraciones (las de Djokovic), sino que él jugará el evento de la ATP si tiene que elegir. Yo fui por otros aspectos. Hablé con Novak porque él representa a los jugadores. La reunión fue muy bien, él lo explicó diciendo que la Davis Cup es parte del tenis y no hay que cambiar su historia. Estoy confiado para llegar a un acuerdo“, dijo Piqué.

Y prosiguió: “En el mundo del tenis hay muchísimos partidos y los jugadores van al límite. He hablado con Rafa y si no tiene lesión va a estar. El de Roger es un caso atípico, ha ganado 20 Grand Slam, pero respecto a la Copa Davis no es de los que ha jugado más. Si juega será fantástico, pero históricamente está demostrado que ha priorizado otros eventos. Ahí, poco podemos hacer. Respecto a Novak soy positivo, puede ser número uno en breve y le encanta jugar la Copa Davis”.

Además, Piqué se mostró comprensivo con la situación de Federer: “Él está en un punto de su carrera en el que tiene la edad que tiene y le dan las piernas para lo que le dan. He hablado con su entorno y no me han cerrado la puerta. Para septiembre no lo veía por la Laver Cup, pero en noviembre no sabía. Pero quizá Suiza no se clasifica, creo que hay que enfocar el evento a un tema de selecciones, no de jugadores”

Copa Mundial de la ATP

Respecto a la Copa Mundial que planea la ATP y que podría competir con esta nueva Copa Davis Piqué aseguró que saben “si pueden coexistir”. “Mirando los intereses de la Davis, tiene 118 años de historia. La competición de la ATP es aún un proyecto. La Copa Davis tiene un trayecto más largo y con mucha mayor credibilidad”, añadió.

“Nosotros hemos abierto la puerta a la ATP a hablar, pero en ese momento nosotros no habíamos pasado ni la asamblea. Creo que la gente no creía que pudiéramos conseguir los votos y el apoyo. A partir de conseguir esto se abre un abanico de posibilidades que nos hace hablar con ellos y mirar la mejor opción para el mundo del tenis”, finalizó.