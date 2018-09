Las lesiones han privado a Rafa Nadal de 14 Grand Slams

El tenista español tuvo que retirarse ante Del Potro en semifinales del US OPEN Los problemas en la rodilla fuerzan otro abandono de Rafa Nadal, que se ha retirado de 14 Grand Slams por lesión

Rafa Nadal no pudo terminar el duelo de semifinales del US Open ante Del Potro. Se vio obligado a retirarse por unas dolorosas molestias en su rodilla derecha tras haber cedido antes en dos sets, 7-6(3) y 6-2. El primer set fue muy igualado y acabó llevándoselo el argentino en el tie break, pero la segunda manga fue muy diferente. La sensación era que Nadal no iba a poder terminar ni siquiera el set, aunque dio lo que le quedaba y hasta salvó una bola de set en contra. No pudo después con la segunda y una vez parado el juego, el número uno del mundo tuvo que retirarse, no podía más.

Es la segunda vez en este curso que Nadal se ve obligado a abandonar en un Grand Slam por problemas físicos después de que en los cuartos de final de Melbourne tuviera que retirarse ante Cilic. Pero, ¿de cuántos grandes han privado las lesiones a Rafa Nadal durante su carrera? A los dos de esta temporada hay que sumar otros 12, es decir, el balear ha dejado de competir en 14 Grand Slams por culpa de sus problemas físicos.

A continuación enumeraremos cronológicamente, desde las más lejanas hasta las más recientes, las lesiones que han privado a Nadal de competir en estos 14 grandes:

Temporada 2003:

Una fisura en el codo le hace perderse su debut en Roland Garros aquel año. Hubiera sido su primera participación en un Grand Slam.

Temporada 2004:

Nadal se fisuró el pie en Estoril y estuvo dos de meses de baja. No pudo jugar aquel año ni Roland Garros ni Wimbledon.

Temporada 2006:

Una inflamación en su pie izquierdo le privó disputar el Open de Australia. Nadal acababa de ganar su primer Roland Garros y aquél año repetiría victoria en París.

Temporada 2009:

Su tendinitis crónica en las rodillas le hizo tener que retirarse en Wimbledon. Ya había competido con problemas en Roland Garros, donde perdió por primera vez en su carrera.

Temporada 2010:

La rodilla no le responde en Australia y abandona ante Andy Murray.

Temporada 2012:

De nuevo su rodilla le impidió disputar un Grand Slam, esta vez el US Open. Aquél año fue finalista en Australia y se llevó Roland Garros.

Temporada 2013:

Un virus estomacal le impidió participar en Australia. Su nivel de aquél año, en el que ganó Roland Garros y el US Open, hace pensar que podría haber conseguido algo importante en Melbourne.

Temporada 2014:

Una lesión en su muñeca derecha le deja de nuevo fuera del US Open. Ese año hizo final en Australia y ganó Roland Garros.

Temporada 2016:

De nuevo su muñeca, aunque esta vez la izquierda, le hace abandonar en Roland Garros cuando era uno de los candidatos al título. No se recupera a tiempo y renuncia a Wimbledon.

Temporada 2018:

Abandona en cuartos de final de Australia por una lesión muscular en la pierna derecha y se retira en semifinales del Us Open por problemas en la rodilla.