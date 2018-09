Bruguera confirma que Nadal no jugará la semifinal de Copa Davis

Albert Ramos sustituye a Nadal El manacorense es baja por la lesión en la rodilla que le obligó a abandonar el US Open

Rafael Nadal no podrá ayudar a España en la eliminatoria de semifinales de la Copa Davis, que medirá al combinado nacional con Francia en Lille. El capitán español, Sergi Bruguera, confirmó lo que parecía inevitable, después de la lesión que obligó a Rafa a retirarse del encuentro de semifinales del US Open frente a Juan Martín del Potro el pasado viernes. Albert Ramos sustituirá al número uno del ranking ATP.

Bruguera se pronunció después de conocer que Rafa no llegaría a la eliminatoria, que se celebrará el fin de semana del 14 al 16 de septiembre en el estadio Pierre Mauroy de Lille. “Rafa Nadal no podrá disputar la eliminatoria porque la lesión sufrida en el US Open le impide estar en condiciones. Esperamos que se recupere pronto y le agradecemos el apoyo al equipo español en esta Copa Davis”.

Asimismo, el capitán explicó los motivos por los que Albert Ramos, un jugador en clara racha negativa, será el reemplazo de Nadal. “Confiamos plenamente en Ramos, hay que recordar que ya fue el héroe de la primera eliminatoria en Marbella frente a Gran Bretaña”.

“Ahora sólo queda desear que Rafa se recupere. Su compromiso con el equipo de Copa Davis ha sido máximo”, completó Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de tenis. El equipo español, después de confirmarse la ausencia de Nadal, será el formado por Pablo Carreño, Roberto Bautista, Albert Ramos, Feliciano López y Marcel Granollers.