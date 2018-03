Indian Wells se ha despedido del que fue su campeón hasta en cinco ocasiones (2008, 2011, 2014, 2015 y 2016) y finalista en la pasada edición del torneo. Novak Djokovic regresaba a la competición tras su operación de codo en el mes de febrero, pero no pudo con su rival, el japonés Taro Daniel, 109 del mundo, y acabó cediendo en tres mangas tras dos horas y media de partido (7-6(3), 4-6 y 6-1).

“Me he sentido muy raro, ha sido como si fuera mi primer partido en el circuito“, señalaba el tenista serbio en la rueda de prensa posterior al encuentro, aunque no quiso restar importancia a su rival al que felicitó por su espíritu de lucha.

Y es que el tenista japonés, proveniente de la previa, logró llevarse un encuentro que empezó favorable para el serbio. Djokovic se puso con un 5-2 en la primera manga, sin embargo, Daniel llevó el duelo al desempate y terminó adueñándose del set en el primer partido entre ambos.

El serbio igualó la contienda al hacerse con la segunda manga en un set muy igualado que se resolvió en el décimo juego, pero hasta ahí aguantó Djokovic. El de Belgrado desapareció de la pista y terminó cediendo en el último set con un contundente 6-1.

Djokovic aceleró su vuelta a las pistas y el resultado no ha sido favorable como demuestra el resultado y los 61 errores no forzados que cometió. “Ni siquiera se suponía que fuese a jugar aquí. Hace cinco o seis semanas que me operé. Echo de menos competir, pero tengo que hablar con el equipo para ver qué estrategia tomar” apuntaba Nole. Por lo que su presencia en Miami es todavía una incógnita.

Federer ve su camino allanado

Por otro lado, Roger Federer logró cerrar el encuentro ante el argentino Federico Delbonis, (6-3, 7-6(6)), un duelo que se jugó en dos días debido a que tuvo que ser suspendido por la lluvia.

El actual número uno tuvo palabras para el serbio, con el que podía haberse cruzado en la final del torneo californiano. “Sé cómo se siente Djokovic. No es raro lo que le está pasando. Se necesita un esfuerzo extra para manejar ciertas situaciones del encuentro”, señalaba el de Basilea, que volvió a hacer otro guiño a su posible vuelta a la gira de tierra.

“No jugaré en Montecarlo porque tengo un acto de mi fundación, pero después de Miami pensaré si juego más y qué torneos elijo“, dijo Federer que ya ha señalado en más de una ocasión que sueña con conseguir su segundo Roland Garros.

Además de la derrota de Djokovic, la sorpresa del día la protagonizó Alexander Zverev. El alemán suma una derrota más desde que apartara del cuerpo técnico a Juan Carlos Ferrero y cayó en su debut en Indian Wells ante el portugués Joao Sousa en tres sets (7-5 5-7 6-4).

Victorias de la Armada

Quienes continúan con buen pie en Indian Wells son los españoles. Feliciano López, David Ferrer, Fernando Verdasco, Pablo Carreño y Roberto Bautista lograron sus billetes para la tercera ronda del torneo californiano.

Feliciano López se medirá ante el estadounidense Jack Sock. Bautista hará lo propio ante el croata Coric, verdugo de Albert Ramos. Pablo Carreño se enfrentará a Medvedev, mientras que Verdasco, que eliminó a uno de los favoritos, Grigor Dimitrov, tendrá a Taylor Fritz como próximo rival. Por último, David Ferrer tendrá una nueva ocasión de revancha ante Del Potro, con el que ha perdido en los dos encuentros precedentes en esta temporada.