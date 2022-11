El surf adaptado español se queda sin Mundial porque la Federación no cubre los gastos

El equipo español de surf adaptado vive una gran injusticia. España se ha quedado sin ir al Mundial, para el que eran una de los favoritas, porque la Federación Española de Surf adaptado (FESURF) asegura que no tiene dinero para cubrir sus gastos ni los de sus ayudantes en el campeonato del mundo que se celebrará en Pismo Beach, California, del 4 al 11 de diciembre de 2022.

El precio estimado del viaje para su participación en el Mundial es de entre 60.000 y 80.000 euros, pero la Federación asegura que no pueden financiarlo porque no les ha llegado el dinero del Consejo Superior de Deportes. El CSD habría destinado una partida a la Federación Española de Surf para costear los gastos del viaje al Mundial de surf adaptado, sin embargo la Federación afirma que ese dinero no ha llegado y que, por tanto, no pueden cubrir sus gastos.

Según ha podido saber OKDIARIO, la FESURF les ha informado de que pueden participar en el campeonato sin problema pero se lo tendrían que costear de su bolsillo, ya que la Federación sólo pagaría la inscripción y la equipación. Hay que recordar que los participantes son personas con diferentes discapacidades y necesitan un ayudante en el agua, por lo que tienen que pagar los gastos por duplicado.

Cabe resaltar también que el equipo español es uno de los favoritos para colgarse el oro en el campeonato del mundo. En los dos últimos años han crecido hasta convertirse en una de las principales potencias del surf adaptado junto a Brasil y Estados Unidos. Además, cuentan con un amplio palmarés (campeones en 2020 y subcampeones en 2021), entre los que se encuentran los dos títulos mundiales más un tercero en el circuito mundial 2022 del surfista Aitor Francesena ‘Gallo’.

La Federación frustra su sueño

Desgraciadamente, su sueño no se podrá cumplir porque la Federación no les da la financiación necesaria pese a que cuentan con el dinero que reciben del CSD. Sin embargo, como desde el organismo federativo aseguran que no ha llegado no les aseguran que se les pueda devolver.

Cabe destacar que tras proclamarse campeones del mundo en 2020 recibieron una carta de felicitación por parte de los Reyes de España, Felipe y Letizia.

El equipo venía cosechando grandes resultados en los campeonatos del mundo: subcampeones en 2021 y campeones 2020. Llegaban a esta edición ilusionados de poder recuperar el trono después de que el año pasado se les escapara por nada, pero el sueño tendrá que esperar.