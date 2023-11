Sinner arrodilla a Djokovic en una oda al tenis en las ATP Finals

Jannik Sinner dio la campanada de lo que va de ATP Finals en una mágica noche de tenis en el Pala Alpitour de Turín. El ídolo local presentó su candidatura a ganar el torneo y derrotó (7-5, 6-7, 7-6) a Novak Djokovic, número uno, vigente campeón e imbatido desde el mes de julio, en un duelo que se marchó hasta las tres horas y 11 minutos y en las que Sinner fue más contundente en el momento de la verdad, en el que Djokovic suele resultar mortal.

En esta ocasión, al tenista serbio no le quedó más remedio que claudicar ante el dominio de fondo de un jugador que sigue creciendo y apunta a afianzarse en las cotas más altas, de la mano de un tenis que sigue progresando y sumando variantes que encandilan al público. Turín se volcó con Jannik Sinner, quien a su vez dejó de lado la frialdad que le caracteriza para animarse en un duelo caliente, con algún rifi rafe entre Djokovic y el respetable, y acabar venciendo por primera vez en su carrera al mejor tenista de todos los tiempos.

Djokovic puso toda la carne en el asador, pero, simplemente, su rival fue mejor que él en esta ocasión. El número uno vio cómo se le escapaba el primer set en un despiste con su servicio, aprovechado a las mil maravillas por Sinner, pero forzó el tercero en una muerte súbita que alargaba el partidazo de lo que llevamos de ATP Finals 2023.

Un nuevo tie-break, después de vivir alternancia, emoción y puntos de escándalo, decantaría la balanza de uno u otro lado y ahí fue Sinner, espoleado por el público, el que logró una de las mejores victorias de su carrera, la primera ante un Novak Djokovic que llevaba cuatro meses sin perder, desde que cediera en la final de Wimbledon ante Carlos Alcaraz.

A Djokovic hay que tumbarle 100 veces para obligarle a claudicar y Sinner estuvo a la altura de los acontecimientos en el plano mental. En el tenístico, donde nunca dejó dudas, el italiano lo bordó, con golpes sensacionales de revés y, sobre todo, de derecha desde el fondo de la pista, y subido a la ola de concentración de la que Nole, con sus trifulcas con el público, trataba de bajarle. «Grazie a tutti» –Gracias a todos– escribía Sinner en la cámara tras el final de una auténtica oda al tenis que le permite presentar candidatura al título y le convierte, de facto, en un maestro en Turín.

🤩 JANNIK WINNER 🤩@janniksin records a first EVER win over Djokovic 7-5 6-7 7-6 to hand the World No.1 his first loss since Wimbledon!#NittoATPFinals pic.twitter.com/N6LXyV238L

— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2023