Simeone: «Hemos tenido fortuna de no recibir el empate»

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa después de una sufrida victoria de su equipo en un partido que se le puso muy de cara al Atlético de Madrid en los primeros minutos, pero que finalmente se acabó complicando con el gol del Borussia Dortmund. La eliminatoria se decidirá en Alemania y es por eso que el argentino avisó de que tienen que «estar preparados para lo que toque» porque será un choque «durísimo, fuerte e importante».

«Con la sensación de haber ganado el primer partido, que es muy importante. Estuvimos 70 minutos con un control de partido importante. Tuvimos varias ocasiones, Griezmann, Lino… y también pudieron haber empatado. Tuvimos en ese escenario la fortuna de no recibir el empate. Sabemos que vamos a ir a un campo en el que vamos a sufrir, pero vamos a tener espacio y tenemos gente rápida», comenzó Simeone.

«Hay cosas que no se pueden explicar. Son naturales. Morata estuvo desde julio al mes de enero impresionante. Ahora está atravesando un momento más difícil porque no está encontrando el gol. A base de seguir trabajando, el gol llegará», analizó.

«Cuando gano estoy contento. Cuando gano me da buenas sensaciones. Cuando el equipo juega como jugó me siento contento. Todavía no tenemos claro lo que podía pasar porque hacía mucho que no jugábamos. Obligamos al equipo rival a no tener situaciones de gol. Ahora iremos a su campo sabiendo con lo que nos vamos a encontrar. Tendremos que sufrir y que aprovechar los espacios», afirmó sobre la vuelta.

«Mantener el nivel 20 minutos de lo que se hizo durante 70 es muy difícil. Los cambios les renovaron y la verdad es que son muy buenos.», añadió. «Samu está creciendo partido a partido. Trabajando enormemente, tiene unas condiciones físicas espectaculares. Necesitamos exigirle tener más gol y el equipo será más contundente», señaló.

«Nosotros nos tenemos que preparar para lo que pasa dentro del campo. Está claro que la gente empuja. Tenemos que hacer un partido importante en la casa de ellos», explicó, insistiendo en el partido de vuelta. «Con la alegría de poder competir en estas dos competiciones hasta este momento. Eso nos genera un esfuerzo doble y una creatividad continua. Preparamos la temporada esperando que pasen estas cosas», resumió. «Vamos a jugar a un campo difícil, en el que ellos se hacen fuertes. Tenemos que buscar las situaciones que nos favorecen», concluyó Simeone