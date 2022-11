Simeone empeora todos sus registros

25 puntos. Éste era hasta ayer el registro mínimo de Simeone en el Atlético al paso por la jornada 14 del Campeonato. Ni a eso ha podido llegar el equipo, que se va al parón del Mundial con los peores números de la era del Cholo, 23 puntos que no sólo le descartan de cualquier opción de pelear el titulo, sino que también le condenan a pasarse este largo paréntesis fuera de posiciones Champions. La ruina es absoluta.

«Ya hemos pasado por estos momentos, son momentos complejos, difíciles, hay que seguir trabajando y esperar que el trabajo se vea reflejado en el campo», dijo ayer tras el partido el entrenador argentino, que agregó que el objetivo ahora pasa por «recuperar a la gente, limpiar la cabeza en este tiempo que vamos a estar parados y a terminar bien con la Copa». El Atlético juega el sábado ante el Almazán, un equipo de Regional Preferente. En condiciones normales no debería pasar de ser un entrenamiento. En la situación actual no hay ni un solo seguidor rojiblanco que no tema por la eliminación.

También los jugadores admitieron sin paños calientes la crisis sin precedentes por la que atraviesan, y ante la que, según el capitán Koke, no pueden hacer otra cosa que «callar, agachar la cabeza y seguir trabajando». Mucho más explícito fue Reguilón, que debutó ayer con el Atlético: «Ahora mismo toca tragar mierda, ganar el partido de Copa y volver tras el Mundial con las pilas cargadas porque esto es muy largo y todavía tenemos cosas por las que competir».

En realidad, sin embargo, los objetivos a los que puede aspirar esta plantilla son mínimos: la tercera o la cuarta plaza, que aseguraría Champions la próxima temporada, y pelear por la Copa del Rey. Un triste remiendo para un curso que comenzó ilusionante en verano, pero que se ha estropeado a las primeras de cambio de manera irreversible. El trabajo se le acumula ahora a Andrea Berta, que debe vender jugadores en este intermedio porque el club está arruinado. Se vienen curvas en el Atlético, y más pronunciadas que nunca.

Eso sí. Quien no corre ningún peligro es Simeone salvo que decida presentar la dimisión, algo bastante improbable. Gil Marín nunca daría el paso de destituir al entrenador argentino, con contrato en el Atlético hasta 2024. El futuro inmediato del club, al menos hasta esa fecha, en la que también podría producirse la salida de la propiedad, pasa por las manos del Cholo.