Simeone, cauto: «Ganar cinco partidos seguidos no quiere decir que las cosas estén muy bien; seguimos en construcción»

Simeone mantiene los pies en la tierra por más que otros se empeñen en ponerlos en el cielo. Su equipo, el Atlético, encadena cinco triunfos consecutivos entre Liga y Champions y visita este sábado (14:00 horas) al Espanyol en busca de la sexta para reforzar su persecución al Barcelona. Buenos resultados, mejores juegos y sociedades entre futbolistas que ya germinan. Sin embargo, el Cholo se mantiene cauto.

«Siempre hay margen de mejora, en todos los aspectos. Ganar cinco partidos seguidos no quiere decir que estés haciendo las cosas muy bien. Hay errores en los pasajes y también fortuna. Un gol que llega en el momento adecuado… Este año nos hace bien ponernos en ventaja, pero tenemos cosas por mejorar tanto defensiva como ofensivamente», explicó Simeone, que no podrá contar con Koke ni Cardoso para la visita a Barcelona.

Ambos se ausentaron del entrenamiento. El primero se ejercitó en el gimnasio y el segundo se encontraba indispuesto. «No contaremos con ellos para jugar ante el Espanyol. Pero tenemos una plantilla importante. El final de temporada marcará lo importante que es. Estamos en construcción y este tipo de pasajes nos ayudan a gestionar de la mejor manera posible los minutos. Siempre con la prioridad de ganar el partido», detalló el Cholo.

Se está cimentando, esa construcción que tanto menciona Simeone, una sólida relación por los costados. En el diestro, la ya conocida entre Giuliano y Llorente, y en el izquierdo nace ahora el buen entendimiento entre Baena y Grimaldo. «Son sociedades. En la derecha Llorente, Barrios, Giuliano, Marc… Grimaldo nos da muchas cosas ofensivamente. Es un extremo jugando de lateral, nos permite atacar por dentro y por fuera. Estamos ayudándolo para que mejore defensivamente. Está insertado para mejorar en esa faceta y ayudar al equipo como lo está ayudando», analizó el Simeone.

Barrios volverá a tener protagonismo tras su gran partido ante el Manchester United. «En su crecimiento, en su búsqueda de lo que quiere, que el elogio no lo debiliten. Es importantísimo para el equipo. Cuando estás en un equipo fuerte, pasan estas cosas, que hay futbolistas que juegan más o menos. Tienes que estar preparado. Cuando el entrenador te busque, no vale la excusa de que estoy jugando poco. Estás en el Atlético de Madrid y tienes que estar preparado para cuando te toque», finalizó Simeone.