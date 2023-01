El sevillismo pide el regreso de Del Nido tras la debacle contra el Girona

Todos los caminos conducen a José María del Nido Benavente. La última derrota del Sevilla ante el Girona acerca al cuadro hispalense a la Segunda División del fútbol español y la afición sevillista ya clama por el regreso del mejor presidente de la historia del club. Horas después del nuevo fracaso del equipo de Sampaoli, Del Nido incluso se convirtió en tendencia en las redes sociales. El pueblo parece que ha hablado.

Lo que sucederá en las próximas semanas parece claro. Vista la situación del club, todo hace indicar que en la próxima junta de accionistas Pepe Castro se hará a un lado y José María del Nido, como principal accionista de la entidad, volverá a ser proclamado presidente del Sevilla en una situación que dista mucho de la que abandonó al club. Se marchó con el conjunto hispalense convertido en uno de los mejores equipos de Europa y en cerca de la primavera asumirá cerca de los puestos de descenso y en una complicada situación económica.

A la espera de que se produzca el traspaso de poderes, son muchos los aficionados del Sevilla lo que piden que se consumen los actos y José María del Nido se proclamado ipso facto como nuevo presidente del Sevilla Fútbol Club. La afición lo tiene claro y parece que los ánimos se han calentado después de la última derrota ante el Girona por la que el cuadro hispalense podría dormir en puestos de descenso a la conclusión de esta jornada.

«La junta cesó al Consejo de Administración. Ahora, de forma ilegítima está dirigiendo la entidad, yo no quiero judicializar el Sevilla, aunque tengo 100 posibilidades sobre 100 de gobernar. En los próximos días, no más de diez, si no se nos ha recogido el guante lanzado para llegar a un acuerdo iniciaremos las acciones judiciales para revertir esta situación, así sería judicialmente cesado el consejo de administración. El juzgado no acordará una nueva junta, acordará el cese, y para no llegar ahí, para eso hemos tendido la mano, y llegamos a un acuerdo en 15 minutos», avanzó Del Nido hace unos días en La Cadena Cope.

Después de estas declaraciones, Pepe Castro recogió el guante y se mostró dispuesto a dialogar para la que la transición fuera lo más dulce posible. «La situación deportiva actual del Sevilla FC exige que todos los grandes accionistas seamos capaces de tener altura de miras y generar un clima de calma y estabilidad que beneficie al equipo. Debemos estar unidos. Si José María del Nido quiere entablar conversaciones en relación al futuro de la dirección del club, el presidente del Sevilla FC está dispuesto a ello, porque por encima de cualquier interés está el Sevilla FC, y yo lo que quiero es lo mejor para la entidad», confirmó en un comunicado.

El sevillismo está con Del Nido

Del nido presidente mañana si o si… la gestión es imperdonable monchi incluido — Alex (@alex18521) January 14, 2023

Traigan a del nido — Rubén (@Rubn089847691) January 14, 2023

Mira que no quería pero visto lo visto, la situación podría mejorar con la vuelta de Del Nido — A L E (@FORZASFCMM93) January 14, 2023

Estoy leyendo, q los que habéis renegado del Nido, ya estáis cambiando de opinión.

Me alegro, porq solución con los que hay no existe.

Buscar caminos nuevos, es lo q se hace cuando las cosas no funcionan. #SaltarDelCharco — Rubita🇪🇸 (@misacais2) January 14, 2023

Del Nido for presidente — ponceraul (@ponceraul66) January 14, 2023

Como no venga Del Nido antes del cierre con los americanos a inyectar capital y hacer fichajes somos equipo de segunda, con la plantilla actual no nos mantenemos. — SdeSampaoli (@PapaoliMoya) January 14, 2023