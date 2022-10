El Sevilla recibe al Borussia Dortmund en el Ramón Sánchez Pizjuán para jugar el partido que corresponde a la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League. Julen Lopetegui llega muy tocado a este encuentro después de la derrota por 0-2 frente al Atlético de Madrid hace unos días y un mal resultado ante los alemanes podría costarle el puesto al ex seleccionador nacional.

No se están viviendo buenos tiempos en Nervión y la crispación de la grada debido a los resultados deportivos está siendo una auténtica realidad. El Sevilla no ha arrancado nada bien la temporada y los malos resultados cosechados en la Liga Santander y en la Champions League han hecho que todos los focos se pongan en Julen Lopetegui, que de seguir así no se comerá el turrón como entrenador de la entidad hispalense.

Después de perder contra el Atlético de Madrid al Sevilla le toca cambiar el chip y centrarse en la Champions League, donde también están en una posición delicada. Los andaluces son colistas con un punto y con el Manchester City como destacado y favorito para acabar primero, los de Julen Lopetegui tienen que comenzar a sacar puntos para meterse en la lucha por la segunda plaza o, en el peor de los casos, por la tercera para salir rebotados hacia la Europa League.

Delante tendrá un Borussia Dortmund que está en la segunda posición del grupo G. Los alemanes perdieron ante el Manchester City y consiguieron ganar al Copenhague, algo que el Sevilla no ha logrado. Esos tres puntos que tienen son bastante importante para el devenir del cuadro y es por ello que el conjunto de Nervión no puede permitirse una derrota porque de esta manera los germanos se alejarían bastante.

Dónde ver el Sevilla – Dortmund

El Sevilla – Dortmund se puede ver en televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones. Si quieres ver online en vivo en streaming el Sevilla – Dortmund puedes hacerlo a través de la plataforma de Movistar+. Además, en OKDIARIO encontrarás la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League, con el minuto a minuto, resultado y goles del Sevilla – Dortmund desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del partido del Sevilla

El Sevilla se enfrenta al Borussia Dortmund en el partido correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League a partir de las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el Sevilla – Dortmund

El estadio Ramón Sánchez Pizjuán acoge este miércoles 5 de octubre de 2022, a las 21:00 horas (una hora menos si estás en las Islas Canarias) el encuentro correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos entre el Sevilla y el Borussia Dortmund.

El árbitro del Sevilla – Dortmund

El colegiado designado para el partido del Ramón Sánchez Pizjuán de este miércoles entre el Sevilla y el Borussia Dortmund es el italiano Maurizio Mariani. En el VAR estará su compatriota Marco Di Bello.