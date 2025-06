Seattle-Atlético: match ball a las primeras de cambio

En el último de los estados del noroeste de Estados Unidos, a muy poca distancia de Vancouver, en la franja oeste de Canadá, se juega esta madrugada el Atlético su futuro en el Mundial de clubes. Debe ganar en el Lumen Field a los Sounders y esperar a que el PSG no pinche ante el Botafogo en el partido que se disputará tres horas más tarde en el Rose Bowl de Pasadena, porque en caso contrario estaría obligado no sólo a derrotar a los brasileños en la última jornada, sino a hacerlo además por goleada si no quieren tomar antes de hora el avión de regreso a Madrid.

Todo son urgencias para el Atlético, que paga ahora las consecuencias de la goleada encajada ante el PSG el pasado domingo. El equipo entrenó ayer por última vez en el Memorial Coliseum de Los Angeles antes de emprender viaje a Seattle dejando atrás los estados de California y Oregón, aunque una representación rojiblanca estuvo en Portland, la ciudad de las rosas, para visitar la sede oficial de Nike. El partido de esta noche será a las tres de la tarde en Seattle, justo a medianoche en España, por lo que tendrán tiempo de entrenar en el Lumen Field, el estadio en el que se disputará el choque, que hace pocas semanas que hace pocas semanas que sustituyó su superficie habitual de césped artificial por un pasto de hierba natural. Exigencias de la FIFA y, sin duda, una buena noticia para el Atlético.

Seattle espera con ansiedad el partido con la esperanza de hacer historia y convertirse en el primer equipo de la MLS que le gana a un club europeo un encuentro de competición oficial. Compitió muy bien ante el Botafogo, así que todo hace indicar que el Atlético no va a encontrarse precisamente facilidades. Serán 90 minutos a muerte ante un rival que en 2022 se convirtió en campeón de la Champions de la CONCACAF a costa del Pumas, poniendo punto y final a 16 años de hegemonía mexicana. Una advertencia que harían bien en apuntarse los rojiblancos.

El argentino Falcón Pérez será el encargado de dirigir un choque en el que cabe esperar que Simeone introduzca varios cambios con relación al equipo que cayó 4-0 ante el PSG. Lenglet no jugará seguro, porque está expulsado, y es bastante probable que tampoco lo hagan Galán y Lino. La duda, por supuesto, es saber si el Cholo extenderá un día más su confianza en Griezmann o si le dará una oportunidad a Sorloth.

Alineaciones probables

Seattle Sounders: Frei, Roldán, Ragen, Bell, Nouhou, Vargas, Roldán, Ferreira, Rusnak, Kent y Musovski.

Atlético: Oblak, Llorente, Giménez, Le Normand, Reinildo, De Paul, Barrios, Giuliano, Gallagher, Sorloth y Julián.

Árbitro: Falcón Pérez (Argentina).

Estadio: Lumen Field, 00.00 horas.