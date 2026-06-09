Las sandalias de Decathlon que están triunfando este verano: son perfectas para salir a caminar

Cuando suben las temperaturas, encontrar un calzado cómodo se convierte en una prioridad para muchas personas. Durante los meses de verano, las zapatillas suelen dar paso a opciones más frescas como las sandalias, que permiten caminar con comodidad sin renunciar a una buena sujeción. En esas, hay un modelo para mujer de Decathlon que se han convertido en uno de los productos más buscados de la temporada. Se trata de las sandalias de montaña y trekking NH100 de Quechua, un modelo pensado para paseos, rutas sencillas y planes al aire libre que está conquistando a las que buscan un calzado ligero y cómodo para el día a día.

Uno de los motivos por los que estas sandalias para mujer están llamando tanto la atención es la sensación de comodidad que ofrecen desde el primer momento. Incorporan una entresuela de espuma EVA que ayuda a amortiguar cada paso y hace que caminar durante largos periodos resulte mucho más agradable. Esto las convierte en una opción muy interesante para quienes aprovechan el verano para recorrer ciudades, pasear por el paseo marítimo o disfrutar de excursiones de baja dificultad. Además, su diseño abierto favorece la ventilación del pie, algo especialmente importante durante los días más calurosos.

Otro aspecto destacado es su sistema de ajuste. Las NH100 cuentan con dos cierres de velcro que permiten adaptarlas fácilmente a la forma de cada pie. Gracias a este sistema, las sandalias permanecen bien sujetas durante la marcha y ofrecen una sensación de estabilidad que muchas usuarias valoran especialmente cuando caminan por terrenos irregulares o pasan varias horas fuera de casa. A diferencia de otros modelos más básicos, este diseño busca que el pie se mantenga cómodo sin que aparezcan molestias o rozaduras con el paso de las horas.

Las sandalias de moda de Decathlon

Otro de sus grandes atractivos es que son muy ligeras. Con un peso aproximado de 225 gramos por sandalia en la talla 39, resultan muy cómodas para llevar durante todo el día. Esta característica también las convierte en una buena compañera de viaje, ya que ocupan poco espacio en la maleta y pueden utilizarse en una gran variedad de situaciones. Desde una tarde de compras hasta una escapada rural o unas vacaciones junto al mar, son una alternativa práctica para aquellas que prefieren viajar con poco equipaje y contar con un calzado que sirva para diferentes planes.