Sabalenka sobre el virus que golpea al Mutua Madrid Open: «He oído que tengo que evitar comes esos tacos»

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se situó en los cuartos de final del Mutua Madrid Open tras remontar a la japonesa Naomi Osaka y elevar su número de victorias en la Caja Mágica, de donde ha salido campeona tres veces, la última el pasado año. También dejó que ha logrado sortear al virus que ha atacado a varios tenistas en los últimos días.

La bielorrusa se mostró feliz con el partido jugado y por no haber sido afectada por el virus que ha impedido a varios tenistas competir en el torneo. «Hasta ahora, todo bien, toco madera. He oído que tengo que evitar esos tacos de la comida. Me ciño a la misma comida, la misma comida que he estado comiendo desde el principio del torneo. Intento no quedarme demasiado tiempo en el lugar. Vitamina C extra, supongo, un IM8 extra, y con suerte estaré lista», dijo la jugadora de Minsk que mantiene sus rutinas.

«Como solo pechuga de pollo con arroz y ensalada. Bastante sencillo», aclaró la número uno del mundo que está al tanto de las victorias que acumula. «No pienso en rachas. Solo intento jugar cada partida lo mejor posible, y básicamente ahí es donde me concentro», indicó.

Sobre su partido con Naomi Osaka se mostró satisfecha. «Creo que jugué bastante bien. Bajé mi nivel al final del primer set y le regalé el ‘tiebreak’ con bastante facilidad. Pero en general estoy contenta con mi juego. Cuando me presionó pude sacar golpes increíbles y jugar un gran tenis. Así que estoy contenta. Me alegra que ella haya dado esa pelea, para que yo pudiera luchar, para poder esforzarme un poco y encontrar una solución en el partido. En general, estoy contenta».

Sabalenka se mostró indiferente en la comparación entre París y Roma y Madrid, por sus condiciones y la altura. «Me gustan ambas. Creo que en este punto de mi carrera disfruto mucho de cada superficie. Disfruto mucho de este proceso de adaptación para encontrar las claves en cada superficie».

«En Madrid solo intento darle más forma a la pelota y aprovechar este bote alto. Básicamente juego a mi estilo, pero quizás con un poco más de efecto», puntualizó Sabalenka que no olvida la sensación de perder un partido. «Nunca se olvida esa sensación. Es inolvidable. Igual que ganar. Odio perder. Es la peor sensación para un atleta», subrayó la número uno del mundo. «He sabido adaptarme a diferentes condiciones, a diferentes jugadoras. Creo que esa es mi arma ahora mismo», concluyó.