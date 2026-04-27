El sueño de Alejandro Davidovich en el Mutua Madrid Open ha terminado. El español ha caído derrotado en tercera ronda ante el neerlandés Casper Ruud, después de un partido de una hora y 20 minutos tras caer en los dos primeros sets (6-3, 6-1). Un jarro de agua fría en un duelo en el que no le salió nada bien ante un rival que firmó una actuación casi perfecta.

En un partido alterado por algunos incidentes, como un rifirrafe en la grada o la rotura del anclaje de la red que tuvo el choque parado, el vigente campeón del Masters 1000, el noruego Casper Ruud propició una precipitada despedida del español Alejandro Davidovich que solo fue capaz de ganar cuatro juegos a su rival y fue eliminado del torneo.

Ruud volvió a ejercer con contundencia en su defensa de la corona de Madrid. Y tras ceder solo un juego (6-1 y 6-0) ante el también español Jaumer Munar, atropelló en tercera ronda Davidovich, que dio sensación de desconectarse del compromiso precipitadamente.

Mientras Ruud selló su pase a octavos, donde le espera el ganador del partido entre el griego Stefanos Tsitsipas y el español Daniel Mérida, Davidovich que había estado apartado de la competición por lesión, enfilaba la puerta de salida de la Caja Mágica. El noruego tardó ochenta minutos en lograr su objetivo y lograr la cuarta victoria en siete cara a cara con el español. Davidovich se quedó sin lograr su victoria 50 en un Masters 1000 mientras Ruud sumaba su séptima victoria consecutiva en la Caja Mágica, el escenario donde consiguió el primer título Masters 1000 de su carrera, el pasado año.

El jugador de Oslo necesita llegar a semifinales para evitar caer fuera del top 20 por primera vez desde mayo del 2021. Tras ganar a Davidovich, el jugador de 27 años no encontró oposición para alcanzar los octavos de final de Madrid por cuarta vez.