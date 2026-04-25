Huracán noruego en Madrid: el campeón Ruud convierte el sueño de Munar en pesadilla

Se acerca la hora de partido cuando la Manolo Santana se pone en pie y ruge. Se suceden los aplausos y vítores para Munar, que había logrado apuntarse su primer juego del partido. Por el camino quedan los restos dejados por el huracán Casper Ruud, vigente campeón que pretende revalidar su corona en Madrid. Munar apenas celebra el juego ganado, porque los siete anteriores habían caído del otro lado de la red. Igual que los cinco siguientes que hacen claudicar (6-0, 6-1) a Munar. El campeón tiene hambre.

Ruud selló el primer set en blanco e inició el segundo con idéntica iniciativa. Mientras al otro lado de la red, el español era incapaz de salir del enredo. Se diluía entre los gestos de frustración. Mirada cariacontecida, muecas abatidas y convicción más mermada cada punto. Munar, un pasabolas de esos que desesperan, apenas pudo inquietar a Ruud. Jaume fue más querer que poder. Reapareció en Barcelona tras dos meses lesionado y todavía necesita encontrar su ritmo y sensaciones.

El mismo Munar era consciente de su situación antes de empuñar la raqueta. «No tengo expectativas porque honestamente no las puedo tener. Me encantaría venir aquí y dar un titular ambicioso, pero la realidad de mi tenis hoy no es esa. Me tengo que preparar partido a partido», dijo. De su incertidumbre se aprovechó un Ruud voraz que no dejó ni las espinas. Pasó por encima y se cita en siguiente ronda con otro español, Davidovich.

Davidovich puede vengar a Munar

Sonríe Alejandro Davidovich; también Pablo Carreño, aunque el esbozo del primero es mayor. Ha rendido a su paisano (6-3, 6-3) tras un ejercicio de iniciativa y avanza a la siguiente ronda del Mutua. Cae Pablo Carreño, que venía de vencer a Fucsovics y lograr su primera victoria de la última década en Madrid. Siempre le ha sido un torneo esquivo entre ausencias y derrotas.

Alcanza Davidovich, por tercer año consecutivo, la tercera ronda en las pistas de la Caja Mágica y firma un regreso necesario tras la lesión abdominal que le impidió participar en Montecarlo y en Barcelona. «Se lo digo a mi gente, a mi equipo, que vengo muy fresco de cabeza. Este parón me ha venido muy bien», dice. En tercera ronda le espera Ruud, verdugo de su paisano Munar.