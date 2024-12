El revelador mensaje de Estrada Fernández tras el nuevo escándalo con Negreira: «Irán saliendo cositas»

Xavier Estrada Fernández, ex árbitro de Primera División durante la etapa en la que José María Enríquez Negreira era vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, publicó un revelador mensaje en sus redes sociales tras desvelarse un nuevo informe de la Guardia Civil acerca de esta investigación. «Irán saliendo cositas», aseguró el antiguo colegiado, adalid de la lucha porque se esclarezca la realidad de este escándalo de pagos del Barcelona a este peso pesado del CTA.

Su puesta en escena mediante en Internet viene tras el nuevo giro en el caso Negreira, del que un informe de la Guardia Civil ha comprobado y enumerado las 135 transferencias del Barcelona al ex vicepresidente y sus empresas, elevando la cifra total de pagos a 8,4 millones de euros a diferencia de los 7,5 que se estipularon inicialmente.

El fragmento del informe del Instituto Armado al que hace referencia de Estrada Fernández es el siguiente: «Considerando que las evaluaciones arbitrales tienen un impacto directo en la calificación y promoción de los árbitros, es incongruente que una persona como José Martínez Alfonso, quien actuaba como intermediario del Sr. Negreira (ex vicepresidente del CTA), retirando cheques de Nilsad y Dasnil 95 y recibiendo pagos directos a su cuenta personal de Dasnil 95, ejerza simultáneamente sus funciones de Informador Arbitral, demostrando la existencia de una relación de subordinación del Sr. Martínez Alfonso hacia el Sr. Negreira».

Estrada saca a la palestra el nombre de José Martínez Alfonso, intermediario que movía el dinero entre el Barça y las empresas de Negreira, nueva pieza clave de todo este caso. «Esta dualidad de roles pone en cuestión la transparencia de las propias actividades financieras, y además, compromete su propia imparcialidad de las evaluaciones arbitrales realizadas», subraya especialmente el antiguo colegiado.

Estrada Fernández y su querella contra Negreira

Y es que Estrada Fernández nunca se ha cortado en revelar lo que él piensa que es la verdad de lo ocurrido con Negreira desde 1994 hasta 2018, especialmente durante la época en la que coincidieron cuando pitaba partidos de Primera. El pasado mes de abril el catalán justificó que presentaba una «querella porque por un árbitro que lleva 30 años vinculado al colectivo, esto representa un escándalo por los valores del deporte».

«Además, si añadimos que hay unas manifestaciones por parte del actual presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, diciendo que este señor no pintaba nada, mi indignación va creciendo por momentos. El Comité cierra filas. Yo tengo unos principios, creo que se ataca mi honorabilidad y por eso me querello contra Negreira y su hijo. No contra el Barça», añadió.

Además, relató un trato sospechoso de Negreira hacia él: «Recibo una llamada de Enríquez Negreira. El tono de voz no era agradable, estaba molesto. Me cita en Barcelona urgentemente porque quiere hablar conmigo. Llego al bar La Torrada, me agarra del brazo y me pregunta si soy consciente de qué es la familia. Cuando un vicepresidente te lo dice de forma seria y mirándote a los ojos y me dice ‘ahora te daría una hostia’ y hace el gesto. Hay que decir que también estaba el presidente del CTA catalán, Moreno Delgado. El presidente de un comité se lo está mirando y está disfrutando de la situación. Hay que entender que no es fácil. Allí se me desmorona lo que yo entiendo que debe ser un comité arbitral».