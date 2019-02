Courtois es perfectamente consciente de que este sábado le espera un auténtico infierno en el Wanda Metropolitano. La afición del Atlético de Madrid, esa a la que dio tantas alegrías en su momento, no le perdona que haya fichado por el Real Madrid, el eterno rival.

Cuando Thibaut Courtois fichó por el Real Madrid el pasado verano sabía perfectamente que la afición del Atlético se iba a sentir dolida. El portero belga firmó por el eterno rival del conjunto colchonero, una ‘traición’ imperdonable para los incondicionales atléticos, que ya se encargaron de pintar y destrozar la placa que hay en las afueras del Wanda Metropolitano en la que se reconoce a Courtois por las alegrías que dio al equipo años atrás.

El meta blanco es perfectamente consciente de que le espera un auténtico infierno el próximo sábado en el derbi madrileño, un partido cargado de morbo que se va a disputar en el estadio colchonero. Unas palabras suyas crearon algo de polémica, pero el belga aclaró después que no había dicho que esperaba que le lanzaran cosas en el Wanda. En cualquier caso, sí espera que le piten: “Espero que me piten, pero yo los respeto porque siempre di todo por ellos. Obviamente no espero que me tiren cosas por la cabeza. Siempre les respetaré”.

El ahora guardameta madridista defendió en su día, y de qué manera, la portería del Atlético de Madrid. Fue una etapa brillante para él, pero sabe que fichar por el Real Madrid cambia todo ese cariño en odio. Lo lamenta, porque guarda con estima aquellos años en su memoria, pero no puede hacer nada para evitarlo.

“Es una pena que la afición del Atlético ahora esté contra mí. Los futbolistas tomamos decisiones de acuerdo a nuestra carrera. El Atlético fue la elección perfecta cuando era joven. Tuve tres años fantásticos y creci una barbaridad como persona y como futbolista, pero ahora ha llegado otro capítulo. Durante esos tres años lo di todo por el Atlético, de eso no me pueden acusar”, dijo recientemente Courtois. En una situación parecida pero opuesta estará Álvaro Morata, que se debutará en el Wanda Metropolitano ante su ex equipo. Habrá que ver cómo recibe la afición colchonera al delantero por su pasado madridista…