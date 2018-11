Pau López: “Ramos me ha dicho que no va a volver a tirar penaltis a lo panenka”

Los penaltis a lo panenka de Sergio Ramos, convertidos en marca registrada desde hace algunos años, podrían haberse acabado al menos en lo que resta de temporada. El portero del Betis, Pau López, afirmó en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER que el capitán del Real Madrid le había confirmado en la concentración de la selección española que este tipo de lanzamientos se han acabado... por ahora.

“Tirar así los penaltis no son una falta de respeto. Le he dicho que lleva dos seguidos y que el tercero ya iba a ser más complicado. Me ha dicho que no va a tirar más en toda la temporada”, aseguró Pau entre risas sobre un tema que está en boca de todos por el atrevimiento y la efectividad de Ramos a la hora de realizar estos lanzamientos.

Ramos ha lanzado en lo que va de temporada cinco penaltis, con 100% de acierto, y tres de ellos fueron convertidos a lo panenka. El camero se arriesgó, sorprendiendo a propios y extraños, al repetir el lanzamiento frente al Celta, por segunda vez consecutiva, después de hacerlo también ante el Valladolid dos jornadas antes. Parece complicado que Sergio acierte a engañar al portero rival una vez más con un panenka pero si alguien puede, y se atreve a hacerlo, ese es el ‘4’ del Real Madrid.