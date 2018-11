Paco Jémez: “Claro que me ilusionaría entrenar al Madrid”

Paco Jémez quiere volver a entrenar y sueña con hacerlo en un gran club como el Real Madrid. El técnico canario habló en los micrófonos de El Transistor, de Onda Cero, y analizó la actualidad del deporte, además de hablar de sus proyectos profesionales de futuro.

“Claro que me ilusionaría entrenar a un equipo grande como el Real Madrid, y aunque puedes entender que es una cosa que es complicada… Entrenar a los mejores es complicado y difícil. El Real Madrid más todavía. Pero si que es verdad que me afecta cuando a un compañero le echan, pero por otro lado si no salen no entramos, esto es así. Pero te fastidia porque no quieres que nadie pierda su puesto de trabajo”, afirmó, incidiendo en lo que acaba de ocurrir con Julen Lopetegui.

“Muchas veces los entrenadores pierden su trabajo porque es la tónica, porque se puede echar al entrenador antes que hacer otras cosas. Pero sí que es verdad que estás mirando por el rabillo del ojo para ver si se acuerdan de ti porque es un proyecto bonito, porque es un equipo que te gusta o porque es un equipo de los que te gustaría coger. En ese aspecto somos un poco malos, porque si las cosas no salen bien a ver si podemos meter la cabecilla por ahí”, añadió.