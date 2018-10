Julen Lopetegui y Ernesto Valverde se enfrentan por primera vez en un Barcelona - Real Madrid que se vivirá como el Clásico de los banquillos calientes El entrenador del Real Madrid puede ser despedido tras el Clásico

El Clásico de este domingo en el Camp Nou no sólo será un duelo Barcelona – Madrid, también supondrá un pulso entre Ernesto Valverde y Julen Lopetegui, cuyo resultado podría tener consecuencias en su futuro más inmediato. El próximo domingo a las 16:15 horas se juega el Clásico de los banquillos calientes y uno de los dos técnicos podría salir mal parado.

Mucho se está hablando del futuro de Julen Lopetegui para quien el Barcelona – Real Madrid se plantea casi como un juicio final. Pero no hace mucho, su rival del próximo domingo también era señalado tras unos malos resultados. El partido ante el Sevilla devolvió la calma a Ernesto Valverde al recuperar el liderato, pero no deja de maquillar una temporada que tampoco está siendo brillante para los azulgranas.

Sobre el papel el Barcelona parece favorito al jugar en casa, llegar líder y con cuatro puntos sobre el eterno rival, castigado a una séptima plaza al sumar tan sólo un punto en las últimas cuatro jornadas de la Liga. Pero el Clásico se presenta para los blancos como un salvavidas: quieren reivindicar su calidad sobre el terreno de juego y salvar a su entrenador al que no consideran único responsable de los últimos resultados.

El Madrid jugará ante un equipo sin Messi y ante un Barcelona que no olvidemos no es el de otros años. Los de Valverde se han dejado por el camino nueve puntos tras las nueve primeras jornadas del campeonato, una situación poco frecuente en Can Barça. Tan sólo en una temporada (16/17), la última de Luis Enrique, habían perdido ocho puntos tras la diez primeras jornadas. Para encontrar otra situación similar habría que echar la vista atrás a las temporadas 07/08 y 06/07, donde se dejaron nueve y siete puntos, respectivamente. En ninguna de las tres logró la Liga el conjunto azulgrana tras un mal arranque.

Veteranos y noveles

Valverde juega a su favor con la mayor experiencia en Clásicos. Será el quinto para el Txingurri mientras que Lopetegui debuta en estos lares. El de este domingo será el primer Clásico para el técnico vasco y curiosamente podría convertirse en su último partido como entrenador del Real Madrid si no logra salir victorioso del duelo.

Y este será el primer Clásico con Valverde y Lopetegui como inquilinos de los banquillos azulgrana y blanco, pero ambos entrenadores se han cruzado en el pasado al frente de otros equipos. Fue en la fase de grupos de la Champions League del curso 14/15. El actual técnico madridista era entonces entrenador del Oporto y se impuso al Athletic de Bilbao dirigido por Valverde tanto en la ida (2-1) como en la vuelta (0-2). Ese año, el Oporto alcanzó los cuartos de final; el Athletic no superó la fase de grupos.

Ése es el único precedente entre ambos técnicos en un partido, pero si se echa la vista atrás a sus tiempos como jugadores sí que encontramos otros cara a cara particulares.

Gol de Valverde a Lopetegui

En la temporada 89/90 Julen era jugador del Madrid, mientras que Valverde era delantero culé. Sin embargo ni uno ni otro tuvieron minutos en los Clásicos de la época. Sus cruces en el terreno de juego se dieron a comienzos de los 90 con Lopetegui como portero titular del Logroñés y con Valverde como delantero del Athletic Club.

Se cruzaron en la temporada 92/93. En el partido de ida, un gol de Valverde en Las Gaunas decidió el encuentro entre los equipos vascos, pero fue la única ocasión en la que el Txingurri logró marcar a Lopetegui. Su equipo volvió a ganar en la vuelta pero sin tantos de Valverde, mientras que en la siguiente temporada el equipo de Julen se impuso en casa al Ahtletic (4-2) y logró dejar la portería a cero en San Mamés, un duelo que se saldó con empate.

El Barcelona – Real Madrid de este domingo será un duelo diferente, un clásico menos clásico, sin Messi ni Cristiano, y con dos entrenadores cuyo futuro se decidirá en función de lo que ocurra sobre el césped del Camp Nou. Los papeles a repartir son claros: salvado, reforzado, tocado o hundido…