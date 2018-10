Sergio Ramos se disculpa con Reguilón tras su pique en el entrenamiento

El Real Madrid vive momentos de tensión en el vestuario, provocados por la mala racha de resultados que ha puesto al borde del abismo a Julen Lopetegui. Buena muestra de este nerviosismo fue el incidente presenciado en el entrenamiento del lunes del equipo blanco, en el que el capitán Sergio Ramos, y Sergio Reguilón tuvieron un importante pique, solucionado minutos después.

En uno de los ejercicios propuestos por Julen Lopetegui, Ramos y Reguilón fueron a una disputa, acabada con un golpe involuntario del joven lateral en el rostro del ‘4’, que reaccionó de la peor manera posible: con un pelotazo a propósito en el cuerpo de Reguilón.

La historia no acabó ahí, y es que Ramos, que seguía caliente por la acción, aprovechó el paso de otro balón por delante suyo para propinar otro pelotazo a Reguilón, que alucinaba con lo sucedido, pero no dijo nada, al menos con las cámaras grabando.

Ambos se disculparon minutos después el encontronazo, como demostraron en las redes sociales, con un mensaje de Sergio Ramos aclarando la situación. Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! Carpetazo y a por el partido de mañana”, escribió el camero, a lo que Reguilón contestó citando el tuit de su capitán y añadiendo lo siguiente. “Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!”.

