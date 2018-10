Inda: “Modric y Mariano están cabreados”

Julen Lopetegui atraviesa su primera mala racha al frente del banquillo del Real Madrid. El técnico vasco está teniendo que lidiar con la falta de resultados óptimos y por el camino hay dos jugadores que se han enfadado debido a las decisiones tomadas en los últimos partidos. Luka Modric y Mariano Díaz no están de acuerdo con las oportunidades que han recibido en este mes de septiembre. Ambos piensan que merecen más protagonismo.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló en El Chiringuito de Jugones el incendio que ha surgido en el vestuario a raíz de las últimas decisiones de Lopetegui. “Hay dos personas muy cabreadas. Hablo de Luka Modric, está bastante indignado porque tardó dos partidos en jugar y le ha cambiado prácticamente en todos. Está enfadado por su situación en el equipo. Y Mariano, que no jugó en el derbi. Piensa que para eso se había quedado en Francia”.

A pesar de resultarse de casos nada similares, si tenemos en cuenta la tarjeta de presentación y minutos de uno y otro, Mariano y Modric no han aceptado los cambios de Lopetegui en los últimos encuentros. En el caso del dominicano, aún se espera su primera titularidad en competición oficial, a pesar del golazo anotado frente a la Roma. La inclusión de Vinicius en el derbi dejó a Mariano sin hueco para disputar un sólo minuto, lo que incrementó el mosqueo del ex del Olympique de Lyon.

Modric, recientemente galardonado con el The Best, ha tardado en entrar en los planes de Lopetegui como titular, debido a su retraso en la incorporación a la pretemporada. Esta circunstancia, absolutamente lógica, hizo arquear la ceja al croata y su entorno en los primeros partidos, y ahora el mosqueo no ha cesado, aunque en este caso reside en la sustitución como norma general en el caso del ’10’.

Luka sólo ha completado los 90 minutos frente al Espanyol, y contra Athletic, Sevilla y Atlético de Madrid, con marcadores adversos, Lopetegui optó por reemplazar al interior balcánico, en una decisión que no ha gustado al jugador y puede plantear un importante problema para Julen de continuar en próximas citas.