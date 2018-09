Marcelo no jugará el partido contra el Atlético de Madrid por una lesión en el sóleo El brasileó se lesionó contra el Sevilla y todo apunta a que tampoco estará en Champions contra el CSKA

Marcelo no jugará el derbi. El jugador brasileño se marchó lesionado del partido que enfrentó al Real Madrid contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y las pruebas médicas han detectado que sufre una lesión en el sóleo.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Marcelo por los Servicios Médicos Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha”, asegura el conjunto blanco en el parte médico. Pese a que no se estima un tiempo de baja, todo apunta a que el lateral no sólo no estará disponible contra el Atlético sino que también se perderá el duelo de Champions contra el CSKA.

Marcelo sintió un pinchazo cuando trataba de regatear a Jesús Navas e inmediatamente paró. En un primer momento intentó continuar, ya que el Madrid había hecho los tres cambios y todavía quedaban 15 minutos de juego, pero tras el parón para beber agua decidió retirarse al banquillo dejando al equipo con 10 hombres sobre el césped.