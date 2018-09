Courtois: “Teníamos que haber aprovechado el pinchazo del Barça”

Thibaut Courtois se mostró afectado por la derrota del Real Madrid en el Sánchez Pizjuán por un claro 3-0 ante el Sevilla. El belga no pudo hacer mucho ante unos hispalenses que fueron mucho más intensos y efectivos que los visitantes, tal y como admitió el guardameta.

“Ellos han empezado con más intensidad que nosotros. No era muy fácil hoy, pero es verdad que teníamos que haber aprovechado el pinchazo del Barça”, dijo.

El portero no quiso escudarse en excusas y aseguró que “encajamos tres goles y no metemos, ese fue el problema”. Por otra parte, el jugador no quiere darle más vueltas a la derrota porque “no va a afectar de cara al partido del sábado, nos servirá para rectificar y estar más atentos”.

Además Courtois admitió que “los premios no son excusa”, por la asistencia de la mayoría del equipo a la gala The Best. “Hemos llegado bien al partido de hoy, pero no hemos podido sumar. En el inicio nos superaron un poco. Ese ha sido el fallo, no le demos más vueltas”, zanjó.