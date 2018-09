Lopetegui: “¿Entrenar al Barça? Estoy en el mejor equipo del mundo”

Lopetegui analizó la actualidad del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, reconoció que “no imaginaba” que su decisión de fichar por el actual campeón de Europa le “costaría el puesto de seleccionador nacional” a escasos días de comenzar el Mundial de Rusia, además de tener muy claro que Luka Modric ganará el próximo Balón de Oro.

“No imaginaba que me costaría el puesto de seleccionador. La tomé convencido de que era la mejor decisión para también hacer frente a la selección y llevarla lo más lejos posible. Es agua pasada y ya está. Hice lo que en ese momento era lo más honesto. Entendíamos que era la mejor decisión, la más honesta, la más transparente y la más clara”, destacó en declaraciones a ‘El Larguero’ de la Cadena Ser.

“Hoy volvería a tomar la misma decisión. Lo digo contundentemente. Es una página que ya pasó. Tengo un gran respeto por la selección y soy el forofo número uno del equipo y de todos los trabajadores de la RFEF en el excelente periplo que tuvimos hasta el Mundial”, añadió Lopetegui, quién no ha vuelto a hablar con Rubiales al no haber coincidido. “Soy una persona educada y cuando le vea, le saludaré”, dijo.

Además, el técnico merengue admitió no perderse los cuatro partidos de ‘La Roja’ en el Mundial aunque aseguró no hablar con los jugadores. “Ni con ellos, ni con Hierro”. “Vi los partidos y fue una situación dura, difícil… Una vez de sufrirla, luego me hizo la piel más dura. Uno de los momentos más duros fue ver competir al equipo que había preparado durante dos años. Tuve situaciones y emociones encontradas”, expresó.

De vuelta a la actualidad, el nuevo entrenador del Real Madrid está “muy satisfecho” con el comienzo de temporada pese a la dificultad que les ha planteado el mercado, empezando por la salida de Cristiano Ronaldo. “Trataremos de ser siempre mejores. Él había mostrado el interés de irse y yo me uní a esa decisión porque ese camino estaba tomado. No pude hablar en su despedida, pero seguro que nos encontraremos en el mundo del fútbol”, apuntó.

Sobre si alguna vez entrenaría al Barça, club donde jugó, se mostró tajante: “Estoy entrenando al mejor equipo del mundo como para pensar en cualquier otra cosa”.

El adiós de Cristiano deja a Bale y Benzema como protagonistas, algo que se ha evidenciado en las primeras jornadas. “Yo no he cambiado a nadie. Son jugadores excelentes y lo han sido durante muchos años. El mérito es suyo, pero sí puedo añadir que me he encontrado con los dos desde el principio (15 julio) y han entrenado como si fueran juveniles. Llevar la bandera la tiene que llevar el equipo, la responsabilidad es de todos”, espetó.

Y en relación al Balón de Oro, Lopetegui tiene claro que Luka Modric será el ganador. “Los entrenadores no somos amigos de los premios individuales, pero estoy convencido de que Luka va a ser el premiado y lo merece. El título de mejor del mundo no lo tiene uno solo. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero uno tiene que medir siempre lo que dice porque el problema es el uso que se haga de esa afirmación”, agregó al ser preguntado si Messi es el mejor del mundo.

Otra de las cuestiones fue el fichaje de Thibaut Courtois. “Tengo excelentes opciones en la portería. Tomaremos las decisiones en base al sentimiento que tengamos en ese momento. Tengo una idea en la cabeza que no voy a hacer pública, pero no cerraría ninguna puerta a nada. Iremos viendo hacia dónde nos lleva la temporada porque acaba de arrancar. Pero con la tranquilidad absoluta de que tendremos una magnífica solución en el campo siempre”, comentó.

“Vinicius nos ayudará”

Por otro lado, Lopetegui afirmó que Vinicius Junior es una “apuesta fantástica de presente y futuro”. “Es un chico muy joven y tiene un talento fantástico. Está adaptándose a una situación de la manera que mejor lo consideremos. Es un jugador del primer equipo pero compite con el Castilla. Pero iremos viendo. Nos ayudará en el primer equipo”, indicó.

“Nosotros aspiramos a ganar absolutamente todo porque tenemos esa obligación histórica. No sé si ha habido mucho cambio respecto a Zidane, lo que sí tengo es ese reconocimiento a su trabajo magnífico. A partir de ahí, cada entrenador tiene su manera de dirigir, de entrenar y de sentir”, finalizó.