Jorge Mendes: “Es ridículo que le hayan dado el premio a Modric y no a Cristiano”

Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, criticó duramente la decisión de la UEFA de distinguir a Luka Modric como el Mejor Jugador del Año, algo que calificó de “simplemente ridículo”, en el periódico portugués Récord.

“El fútbol se juega dentro de las cuatro líneas y ahí Cristiano Ronaldo ganó. Marcó 15 goles, llevando al Real Madrid a su espalda a la conquista de la Champions una vez más. Esto que ha pasado es, simplemente, ridículo”, añadió el agente del delantero de la Juventus.

En la votación, sin embargo, Luka Modric superó por 90 puntos a Cristiano y a Salah por 179 en unas votaciones en los que participaron 80 entrenadores de participantes en competición europea y 55 medios de comunicación.

Cristiano Ronaldo, sin embargo, no entendió su derrota ante Modric y prefirió no asistir a la gala sabiendo que iba a perder protagonizando una espantada que no hacía desde el Balón de Oro 2012. Sergio Ramos, capitán madridista, le soltó una puya: “Que haga lo que quiera con su vida, es una decisión suya”.