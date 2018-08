Champions League 2018: todos contra el Real Madrid

Jaque al rey. La Champions League 2018, que comienza este jueves en Nyon con el sorteo de la fase de grupos, tendrá a 32 equipos en busca de un trofeo que es el santo grial del fútbol. Uno de ellos, el Real Madrid, ha ganado las tres últimas ediciones y cuatro de las últimas cinco. Los otros 31 intentarán bajarle de su trono precisamente en el año I después de Cristiano Ronaldo.

¿Será el Real Madrid capaz de mantenerse en la cúspide de la Champions sin CR7? ¿Se quedará otra vez el Barça de Messi sin pasar de cuartos? ¿Por fin le tocará al PSG de Neymar? ¿O será el año en el que, por fin, Guardiola le eche el lazo a una Champions que no huele desde que dejó el Camp Nou? Muchas preguntas para la mejor competición deportiva del mundo.

El nuevo Real Madrid, el viejo Real Madrid

Puede que el Real Madrid no sea el favorito número uno para ganar la Champions League 2018, pero es tan favorito como cualquiera. Como cualquiera de los candidatos, claro. Sin duda es el enemigo a batir, aunque la historia, la estadística y las ausencias de Zidane y Cristiano digan que cuatro Champions consecutivas ya serían como hacer un triple mortal sin tirabuzón desde el Empire State, caer en el East River rodeado de tiburones y salir ileso y con el tupé intacto. Pero es el Real Madrid, así que se merece por lo menos el beneficio de la duda y más en la Champions que es el patio de su casa, que es particular.

El Barcelona tiene más presión

Al Barcelona se le pasan los años de Messi sin rascar todas las Champions que debería. Los fracasos de las tres últimas temporadas escuecen en el Camp Nou, donde no ven a su equipo pasar de cuartos desde hace tiempo. Se han reforzado bien y Coutinho y Arturo Vidal pueden ser los mosqueteros que, junto a Luis Suárez, ayuden a Messi a conquistar la Champions League 2018.

El PSG, en busca de la Champions perdida

Con Neymar y Mbappé y ya sin Emery, el PSG es sin duda uno de los candidatos a la Champions League 2018. Les sobra talento, pero no terminan de evitar tropezar en un escalón inesperado temporada tras temporadas. Y la Champions está llena de escalones que resbalan. Con todo, no llegar a semifinales sería para que el jeque se pensara qué está haciendo con todo el dinero del mundo.

El City de Guardiola

Se ha gastado la pasta de siempre y parece que sus jugadores ya han entendido al inventor del fútbol. Tiene talento y experiencia, tiene juventud, tiene gol… Quizá sólo le falte tradición, pero es uno de los aspirantes más claros para conquistar la Champions League 2018.

Bayern, Juve… y Atlético de Madrid

Bayern y Juve estarán ahí como cada temporada. Los alemanes siempre compiten y los italianos, que han sumado a su plantilla a Cristiano Ronaldo, podrían dar ese pasito que les ha faltado las últimas temporadas. Luego está el Atlético. No lo va a decir Simeone, pero nosotros sí. Con lo que tiene desde Oblak a Griezmann y con la final de la Champions 2018 en su estadio, ¿quién dice que el Atlético no va a ganar esta Champions? Yo, desde luego, no me atrevo.