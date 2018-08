Lopetegui da un toque a Isco

El malagueño no está ofreciendo su mejor versión en el arranque de temporada y el técnico quiere que de un paso al frente Modric apunta a titular tras el parón e Isco puede verse relegado al banquillo

El Real Madrid de Julen Lopetegui va dando pequeños pasos. El equipo tiene que acoplarse al nuevo entrenador y a su forma de ver el fútbol, y poco a poco los jugadores van asimilando los conceptos del técnico vasco. Asensio, Bale y Benzema han dado un paso adelante tras la salida de Cristiano Ronaldo y están liderando al Real Madrid en la faceta ofensiva, pero hay un jugador que está lejos de su mejor nivel: Isco Alarcón.

Al malagueño, como es habitual en los comienzos de temporada, le está cogiendo coger el ritmo. Sobra decir que Isco es un futbolista muy del gusto de Lopetegui, que ya contó con él en la Selección cuando peor le iban las cosas en el Real Madrid. Sin embargo, que el vasco sea un enamorado de su juego no quiere decir que el de Arroyo de la Miel tenga que jugar por decreto. De hecho, está siendo de los más discretos en este arranque de temporada y el técnico le ha dado un toque de atención.

Lopetegui quiere que Isco asuma más galones y dé un paso al frente para ser un jugador determinante en este Real Madrid y gane partidos como lo hacía en la Selección bajo sus órdenes. El malagueño todavía no ha estrenado su casillero de goles desde que arrancó la pretemporada, pero lo más preocupante es que no se le ve del todo cómodo sobre el césped, no tiene esa chispa.

Mientras tanto, en el club piden a Isco que dé más. Tras la salida de Cristiano Ronaldo, el ’22’ debe ser uno de los líderes del ataque merengue, pero hasta el momento ha dejado pocas jugadas determinantes más allá del gran pase que le dio a Bale ante el Girona. El malagueño necesita reencontrarse con su mejor nivel, pues Luka Modric ha partido desde el banquillo hasta ahora, pero lo normal es que vuelva a ser titular tras el parón de selecciones. E Isco tiene muchas papeletas para ocupar su sitio en el banquillo…