Guerra interna en el Valencia por Rodrigo

Lim dispuesto a venderle, pese a la negativa de la dirección deportiva y cuerpo técnico. El Real Madrid ve "una locura" pagar una millonada por un jugador formado en su cantera.

Parece destinado a ser el culebrón de lo que queda de mercado. El posible fichaje de Rodrigo Moreno por el Real Madrid trae de cabeza en Valencia. Todos los estamentos del conjunto ché se niegan a vender al jugador y se remiten a la cláusula. Excepto uno, el más importante. Peter Lim está deseando que el conjunto madridista realice una oferta por el internacional que se acerque a los 120 millones para así poder cuadrar las cuentas.

En Valencia siguen cerrados en banda y mantienen que quien quiera llevarse a su 9 de referencia deberá remitirse a la cláusula de rescisión. Tanto Mateu Alemany, director deportivo del club, como Marcelino García Toral han dejado claro que cuentan con Rodrigo y que esperan que siga siendo valencianista. Pero lo cierto es que Lim no vería con malos ojos su salida, siempre y cuando sea por una cantidad considerable.

Al mandatario singapurense siguen sin cuadrarle las cuentas de la entidad y la venta del ariete sería una oportunidad para conseguirlo. De hecho, si el Real Madrid llega con una buena oferta que ronde los 80 millones de euros, Lim estaría dispuesto a cerrar la operación. Incluso una propuesta de 60 kilos más variables le haría pensarselo.

El Madrid se niega

Desde la capital siguen considerando que el fichaje de Rodrigo es desorbitado. La directiva madridista, ante el mensaje que mandan desde Mestalla de no ceder por el ariete, no han hecho movimiento alguno por él. Y aunque aún hay tiempo para negociar, no lo harán si la postura valencianista no cambia.

El único que avala el fichaje de Rodrigo en el conjunto madridista es Julen Lopetegui. El técnico le conoce bien y considera que es el ‘9’ que necesita en su equipo. Sin embargo desde la zona noble del Bernabéu siguen viendo como “una locura” desembolsar tal cantidad por él.

El jugador pasó por las filas de la cantera madridista antes de poner rumbo en 2011 al Benfica. De ahí, que pese a que es una petición expresa del técnico para reforzar el ataque, en el club no están dispuestos a realizar un esfuerzo tan grande por su fichaje. Era un jugador que perteneció al club y, pese a salir y revalorizarse, no están por la labor de ficharle por tal cantidad.