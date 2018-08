El Bayern se niega a recibir al agente de Lewandowski hasta el 2 de septiembre

El Bayern de Múnich no quiere ni ver en pintura que Robert Lewandowski se marcha con destino al Real Madrid. El delantero polaco, que sueña con vestir algún día de blanco, renovó recientemente a su representante Pini Zahavi hasta 2020 y espera progresos en su caso. Los bávaros, sin embargo, están cerrados en banda con el traspaso de su máximo goleador: “Ni por 150 millones lo vendemos”.

El último en hablar sobre la situación de Lewandowski, que esta semana cumple 30 años, ha sido Uli Hoeness. “Al único que no tenemos dominado es a su agente. Pero no le hemos dado ninguna oportunidad de hablar. Él ha intentado cuatro o cinco veces concertar una cita conmigo. Le he dicho que estaba disponible el 2 de septiembre a las 14:30″, dijo.

El odio de Hoeness hacia el agente de Lewandowski es tan grande que no se cortó ni un pelo a la hora de decir que su despido mejoraría el rendimiento del jugador. “Estamos decididos a mantener nuestra posición. Si Lewandowski se quita esa mochila que le ha puesto su agente, tendremos el mejor fichaje del Bayern”, dijo.

El Real Madrid permanece atento a la situación del polaco, pero no hará ninguna locura como espera el Bayern. El equipo blanco no quiere hacer un tremendo desembolso en un jugador ya veterano.