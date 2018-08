Lopetegui ya tiene once para jugar la Supercopa… sin Modric

Lopetegui confiará en el mismo once que sacó ante el Milán en el Trofeo Santiago Bernabéu

Julen Lopetegui ya tiene claro quiénes jugarán este miércoles la Supercopa de Europa. El técnico blanco ya ha elegido a sus once guerreros para medirse al Atlético de Madrid en la disputa por discernir quién es el mejor equipo del continente. El vasco no hará grandes cambios y confiará en el bloque que ha ido dibujando en los últimos enfrentamientos.

El encuentro ante el Milán en el Trofeo Santiago Bernabéu dejó pistas de lo que puede ser el Real Madrid en dicho encuentro. De hecho, se espera que Lopetegui repita el mismo once que dibujó ante los italianos, en un claro ejemplo de que el técnico se tomó muy en serio el estreno de los blancos en su estadio este pasado sábado.

Así, Lopetegui saldría de partida con Keylor Navas en portería. Carvajal y Marcelo en los laterales. Sergio Ramos y Varane como pareja de centrales. En el centro del campo estarían Casemiro, Kroos e Isco. Y en la punta de ataque apostaría por el tridente que forman Asensio, Bale y Benzema. Un once bastante definido y en el que faltan figuras muy llamativas.

El técnico vasco dejaría en el banquillo a Luka Modric y Thibaut Courtois para este primer encuentro oficial de la temporada. Son dos bajas que, a priori, se antojan inconcebibles. Aunque cabe destacar que ambos jugadores llevan pocos días a las órdenes de Lopetegui y éste espera que rueden algo más para darle la importancia que sí le está dando a su teórico once titular. El croata se incorporó el pasado miércoles y el belga lo hizo el viernes, es por ello que el técnico quiere esperar a más rodaje para ver cómo introduce a ambos jugadores en sus esquemas.

Lopetegui irá con todo ante los colchoneros. Es el primer título que tiene en juego el nuevo entrenador del Real Madrid y quiere que éste sea suyo. Es por ello que ha necesitado de poco rodaje con jugadores como Casemiro, Varane o Marcelo para introducirlos en el once. Este trío solo ha disputado un encuentro amistoso –el último ante el Milán–, pero para el vasco es suficiente para que sus piezas encajen.

Lopetegui no es Zidane

Julen Lopetegui no es Zinedine Zidane. Es algo que está dejando patente el nuevo entrenador del Real Madrid en los primeros compases al frente del Real Madrid. El francés dejó fuera de las dos Supercopas que disputó a hombres como Cristiano, Bale o Kroos, figuras capitales en su equipo pero que no consideró rodados en aquel momento. El vasco es diferente y apuesta de primera hora por el mejor once que tiene entre manos y que esté en las mejores condiciones, como es el caso de los onces jugadores que saltaron en el Trofeo Santiago Bernabéu.