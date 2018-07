Courtois: “Donde sea que yo esté me llevaré a Hazard… y él a mí también”

Courtois habla sobre los rumores que le vinculan a él y a Hazard con el Real Madrid

El Mundial ya ha acabado para la selección de Bélgica y ahora es cuando futbolistas como Thibaut Courtois o Eden Hazard comenzarán a plantearse seriamente su futuro, que podría estar en el Real Madrid.

En zona mixta le preguntaron al guardameta belga sobre lo que hará la próxima temporada. “Voy a ver todas las posibilidades, me puedo quedar en el Chelsea”, respondió Courtois. “Voy a hablar con mi agente a ver cuáles son las posibilidades. Todas las opciones son válidas para mi”, añadió.

Pese a abrir la puerta de salida, Courtois no descarta seguir en el Chelsea. “La gente siempre se queja de que los jugadores no siempre cumplen sus contratos y yo tal vez lo haga. No creo que mantengan a alguien de mi nivel en el banquillo, aunque no firme la renovación”, dijo Thibaut.

A Courtois también le preguntaron por su compañero de equipo y de selección Eden Hazard, con quien también relacionan con el Real Madrid. “Debe quedarse conmigo, para siempre. Donde sea que yo esté me llevaré a Hazard. Y él me lleva con él también”, contestó.