Mercado de fichajes: el Chelsea rechaza 40 millones del Madrid por Courtois

Los blancos tienen a su favor que el meta quiere volver a la capital de España

El Real Madrid sigue rastreando el mercado en busca de alternativas para reforzar la portería. Una de las opciones que suena con más fuerza es la de Thibaut Courtois, al que el club blanco sigue los pasos desde hace tiempo. Según publica el diario británico The Mirror, desde las oficinas del Santiago Bernabéu habrían realizado una oferta de 40 millones de euros por el ex del Atleti pero la respuesta del Chelsea ha sido negativa.

Sin embargo, el Madrid cuenta con el hecho de que el meta ha expresado su desea de regresar a la capital de España en reiteradas ocasiones y todavía no ha renovado. El meta termina contrato en 2019 y por ahora no ha mostrado intención de querer ampliar su contrato aunque todavía no se ha reunido con el club para decidir su futuro. Mientras tanto el cuadro de Julen Lopetegui trabaja para intentar hacerse con sus servicios aprovechando esos factores.

Según Sky Sports, la entidad londinense no se muestra muy esperanzada en que el portero amplíe su contrato y han decidido ponerle en el mercado para evitar que se vaya gratis el curso que viene. Aunque Courtois no es el único nombre que suena para reforzar la portería del campeón de Europa, ya que el principal objetivo es David de Gea y algunos medios afirman que los blancos habrían alcanzado un acuerdo con el portero de la Roma, Alisson, objetivo del Chelsea si sale el belga.

Mientras tanto el guardameta del cuadro inglés se encuentra concentrado con su selección, con la que debuta este lunes a las 17 horas en el Mundial de Rusia frente a Panamá. El combinado que dirige Roberto Martínez sueña con hacer un gran papel en Rusia, son la favorita junto a Inglaterra para pasar a los octavos de final de la Copa del Mundo.