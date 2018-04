Ramos: “Viendo el resultado, quizá sea mejor que me pierda la vuelta”

Sergio Ramos fue uno de los protagonistas de la importante victoria del Real Madrid en Turín y también al término del partido, en el que habló para los micrófonos de Atresmedia sobre todo de lo transcurrido en esta ida de cuartos de final de Champions pero también de su baja para la vuelta o de Cristiano Ronaldo.

La victoria en el Juventus Stadium

“Ha sido un partido muy completo, hemos dado un paso importante. Todo ha salido cómo lo habíamos planteado y trabajado durante esta semana. Un resultado impecable, muy bueno y con la portería a cero, que también era importante. Ahora toca rematarlo en casa.

Cristiano

“Anda en un estado de forma terrible. Ojalá pueda seguir así hasta final de temporada. De Cristiano nos beneficiamos todos, han sido dos golazos. Independientemente de los goles, hay que saber ver y valorar el trabajo colectivo. Ha sido un golazo, yo desde mi posición puedo verlo todo. Y los aplausos del público es un gran reconocimiento, además del gol, por toda su trayectoria personal. El golazo es uno más de los miles que lleva”.

La amarilla por la que se pierde la vuelta

“Ha sido la primera vez que me dan un codazo y encima me llevo la tarjeta. Viendo el resultado no sé si es mejor ver la amarilla y perderme la vuelta o ver la cartulina en casa y perderme la ida de semifinales”.