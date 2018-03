El futuro de Gareth Bale parece estar cada día más lejos del Real Madrid. La situación del jugador es límite. Las dos suplencias ante el PSG han colmado el vaso de la paciencia del crack galés, que busca una salida en el próximo mercado. A Bale le sobran novias y en el Madrid están dispuestos a escuchar ofertas por él. El último en sumarse a la lista de pretendientes del crack galés ha sido el PSG.

Al Khelaifi no desaprovechó la visita del Real Madrid al Parque de los Príncipes. Ante la nueva suplencia de Gareth, el mandatario parisino aprovechó la situación para preguntar por sus servicios. La salida de Cavani dejaría un hueco libre en el tridente del PSG para la próxima temporada y añadir el nombre de Bale a los de Neymar y Mbappé sería un sueño para el jeque qatarí, tal y como desveló Eduardo Inda en El Chiringuito. “Le han tasado en 200 millones de euros. Veremos lo que sacan”, indicó.

Además, el PSG estaría dispuesto a ofrecer a Gareth Bale un contrato muy superior al que gana en el Real Madrid. Pero el galés tiene otras prioridades. Dicen que uno siempre vuelve a los sitios donde fue feliz y eso es precisamente lo que quiere hacer el futbolista. Gareth Bale sueña con volver a Inglaterra.

Su agente ya ha activado la opción de salida inminente moviéndose en el mercado con la idea de presentar en verano varias ofertas para sacar al jugador del Bernabéu. Mánchester United, Chelsea, Tottenham… Al delantero no le falta mercado. A día de hoy, todo hace presagiar que será Mourinho quien se lleve al jugador a Old Trafford pero la cifra del traspaso es lo que aún hay que fijar.

Bale no se regala. Florentino tiene claro que va a amortizar la inversión que hizo por el jugador… y a obtener una gran plusvalía. La decisión de venderle está tomada. El órdago lanzado por Bale a la entidad, “si Zizou sigue en el banquillo el año que viene me iré”, no ha servido de nada al jugador. En el club tienen claro que ya han dado bastantes oportunidades al galés y sus días de blanco están contados.