Monchi quiere a Ceballos en la Roma

Dani Ceballos no está teniendo una temporada fácil en el Real Madrid. El futbolista sevillano apenas ha jugado 716 minutos en lo que va de curso y ya son varios los equipos que quieren aprovechar esta situación. El último en llamar a la puerta del centrocampista ha sido la Roma, tal y como ha desvelado el diario italiano Corriere dello Sport.

Según el citado medio, el director deportivo giallorossi Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, ya estaría pensando en la próxima campaña y se ha fijado en el natural de Utrera como uno de sus principales objetivos.

Además, los contactos entre clubes ya se habrían iniciado y la respuesta en las oficinas del Santiago Bernabéu sería que esperaran hasta el 30 de junio, para ver cómo se desenvuelve su situación en el equipo. Ceballos no ha tenido el papel que esperaba, pero sabe que debe ser paciente como ha visto con sus compañeros Asensio o Lucas Vázquez.

En Italia especulan también con que el Real Madrid repita la fórmula Morata. El delantero madrileño se fue a la Juventus de Turín en el verano de 2014 por 20 millones de euros y dos veranos después fue recuperado con una opción de recompra por apenas 30.

Zidane sigue frenando su salida

Ceballos fue un fichaje avalado por Zidane. Con el paso de los meses no ha disfrutado de las oportunidades que esperaba pero tal y como pudimos avanzar en OKDIARIO, la intención del Real Madrid es que no se mueva en las próximas ventanas de transferencias.

El propio protagonista ya confesó en el pasado mercado invernal que su idea no pasa por salir del club blanco. Después del Europeo meditó muy bien cuál iba a ser su futuro y a pesar de que en la capital no le prometían los minutos que iba a tener en su Betis -incluso con la posibilidad de ir a este Mundial-, decidió dar un paso adelante del que no quiere arrepentirse.